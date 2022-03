Washington Coração Valente se filia ao PP e anuncia pré-candidatura a deputado federal

Depois de analisar várias propostas, o ex-jogador e empresário Washington Coração Valente, comunicou sua filiação ao Partido Progressista (PP), um agrupamento que segundo ele possui linha ideológica muito próxima dos valores que acredita, atuando na defesa da democracia e no avanço do desenvolvimento econômico e social em todo país.

O ato de filiação aconteceu sexta-feira à noite, 25, num hotel da Orla da Atalaia e contou com a presença de parlamentares, membros do partido e autoridades políticas do estado. Coração Valente também anunciou a pré-candidatura ao cargo de deputado federal por Sergipe nas eleições 2022.

Durante a filiação, o ex-jogador relembrou que ingressou na política em 2012 como vereador mais bem votado de Caxias do Sul-RS. Em 2018, assumiu a vaga de deputado federal quando já morava em Aracaju. “Em 2022, coloco meu nome à disposição para defender os interesses de Sergipe, uma terra que tenho carinho há mais de 30 anos”, declarou.

Fonte e foto assessoria