América de Propriá, Atlético Gloriense, Confiança, Falcon e Sergipe vencem na 10ª rodada do campeonato sergipano

A última rodada do primeira fase do Campeonato Sergipano da Série A1, foi realizada na tarde deste sábado (26/04) partidas que decidiram as equipes rebaixadas para a Série A2 e os clubes classificados para as semifinais do Sergipão 1Xbet. Na briga pela permanência, o Boca Júnior recebeu o Atlético Gloriense, no estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis. O touro do sertão venceu por 3×1, com gols de Matheus, Muribeca e Hugo. O gol do Boca foi marcado pelo atleta Mano. Com o resultado, o Boca Júnior foi rebaixado.

No município de Carmopólis, o Maruinense recebeu o América de Propriá, no estádio Fernando França. O tricolor da ribeirinha venceu por 1×0, com do atleta Thiaguinho. Com o resultado, a equipe do Maruinense está rebaixada para a Série A2. No município de Lagarto, o clube da casa enfrentou o Sergipe, no estádio Paulo Barreto. O time colorado venceu por 2×0, com gols de Fabiano e Elivelton.

Na arena Batistão, o Confiança recebe a equipe do Itabaiana. O time da capital levou a melhor no clássico e venceu por 2×1, com gols de Álvaro e Renan Gorne. O gol do Itabaiana foi do atacante João Victor. No município de Itabaiana, no estádio Etelvino Mendonça, o Falcon venceu por 6×0, a equipe do FreiPaulistano. Os gols foram de Renilson, Léo Rocha, Marcinho, Abner e Patrick.

Com os resultados pelo grupo A, Itabaiana e Sergipe, e no grupo B, Falcon e Confiança estão classificados para as semifinais do Campeonato Sergipano. Nas próximas horas, o Departamento de Competições da FSF vai divulgar horários e locais dos confrontos da segunda fase da competição.

Confira a classificação final da primeira fase do Sergipão 1Xbet:

Grupo A

1) Itabaiana 23 pontos

2) Sergipe 21 pontos

3) FreiPaulistano 15 pontos

4) Atlético Gloriense 12 pontos

5) América de Propriá 07 pontos

Grupo B

1) Falcon 21 pontos

2) Confiança 20 pontos

3) Lagarto 17 pontos

4) Boca Júnior 04 pontos

5) Maruinense 01 ponto

Fonte FSF