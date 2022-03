Esgoto e mato: tormentos para moradores da rua “d” do conjunto são domingos, em Estância

A rua “D”, localizada no Conjunto Residencial São Domingos, no bairro Alagoas, em Estância, é um espaço público pequeno, mas o que chama muito à atenção de quem transita por lá: é ela cheia de mato e de esgoto, que corre pelos cantos das calçadas das poucas residências que existem nessa via pública urbana.

Aparenta na rua “D”, que os seus moradores, “gostam de sofrer calados” porque leva a se crer, que ninguém procura o setor de urbanismo e nem tão pouco telefona para as rádios, afim de reclamar da situação de abandono dela, mas os que costumam frequentar a Capelinha do Sagrado Coração de Jesus, que fica nessa localidade, alguns denunciaram à Tribuna Cultural, essa desatenção da prefeitura.

Logo ao chegar a essa rua, se avista num canteiro, que passa pela frente do SINDISA, um monte de lixo. Nesse canteiro, pelo que se mostra, já virou hábito para o deposito de lixos.

Do início até o fim da rua “D”, os matos dão a visão, que mais na frente a coisa não anda boa, ou melhor, tem mato em toda parte da rua.

A rua “D”, onde fica a Congregação das Irmãs de Santa Maria, faz tempo que recebeu o serviço de capinação da prefeitura de Estância.

A parte mais abandona, está justamente onde fica a Capela. Matos de um lado e do outro, esgoto escorrendo sem parar. As águas desse esgoto, danificaram um segmento do calçamento, que dá para outra via.

Segundo um morador, que estava na porta, quando a reportagem da Tribuna Cultural chegou, “o esgoto a céu aberto da rua “D”, está cada dia mais pior”. “As autoridades desta cidade, deveriam saber que várias doenças podem surgir causadas pela contaminação da água por esgoto, como infecções bacterianas, febre tifoide, cólera, leptospirose e outras”, alertou o morador que não quis se identificar.

A denúncia que a Tribuna Cultural recebeu, sobre esta rua, é que os moradores não conseguem dormir e nem ficar na porta, devido o mau cheiro dos esgotos e os mosquitos atormentando. Também de ratos que estão surgindo e entrando nas casas.

Foto Magno de Jesus

Por Magno de Jesus