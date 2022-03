Flash Político: Edvaldo e Mitidieri juntos iniciam Corrida de Aracaju e mantêm a unidade

Por Diógenes Brayner

Membros da base aliada comemoraram, neste sábado (26), o gesto do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) em convidar o candidato a governador do grupo, Fábio Mitidieri (PSD). para que juntos iniciassem a Corrida Cidade de Aracaju, o que revelou o sentimento de unidade do bloco político.

O prefeito Edvaldo Nogueira fez a contagem retroativa para o início da corrida, enquanto o deputado Fábio Mitidieri deu o apito para largada dos atletas. Mantendo o bom relacionamento que sempre tiveram durante todo o tempo que integram a base aliada.

A dificuldade do trajeto de 24 km, marcado por 19 ladeiras e muitas curvas, que coloca a Corrida Cidade de Aracaju no ranking das mais difíceis do circuito nacional, cruzar a linha de chegada é um grande desafio e um exercício de superação.

Mesmo que algumas especulações tenham surgido em relação a posição do prefeito Edvaldo Nogueira, diante da escolha da base aliada para o pré-candidato a governador de Sergipe, o entendimento entre ele e Fábio Mitidieri se mantém inalterado. O prefeito apoia o deputado e pode participar da chapa com a indicação do vice e posição em relação ao Senado.