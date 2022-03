Thiago de Joaldo confirma sua pré-candidatura a federal

O advogado Thiago de Joaldo, de Itabaianinha, anunciou na noite desta sexta-feira (25) sua filiação ao Partido Progressista – PP. Em nota, o político afimou que “não medirei esforços para levar a palavra da renovação, do comprometimento e da fé de que dias melhores aguardam a população de Sergipe inteiro”.

Thiago escreve:

— Meus amigos, toda caminhada, como diz a sabedoria popular, começa com o primeiro passo. E nosso primeiro passo para a caminhada vitoriosa de nossa futura candidatura a deputado federal, com fé em Deus e no apoio de cada um de vocês, foi dado nesta sexta-feira, 25 de março.

— Registro, com muita honra, a nossa filiação ao partido Progressistas, o PP-11, e a acolhida positiva que tivemos da parte dos demais filiados, especialmente do deputado federal Laércio Oliveira, nosso pré-candidato a senador.

Junto comigo estarão os colegas Capitão Samuel, Pastor Antônio dos Santos, Washington Coração Valente, Luciano de Menininha de Propriá, Marco Pinheiro da Associação Comercial de Sergipe, Dra. Tatiane de Aquidabã, Delegada Flávia e Gabriela Passos de Ribeiropolis.

Agora, mais do que nunca, não medirei esforços para levar a palavra da renovação, do comprometimento e da fé de que dias melhores aguardam a população de Sergipe inteiro, mas com especial carinho para todos os moradores das regiões Sul e Centro Sul do nosso Estado. — Nossa caminhada começou! E como meu pai, o saudoso Joaldo da Laranjeira, dizia: poder só tem sentido se for para servir ao outro. Poder pra nos servir, não interessa! E é pra usar o poder a serviço do próximo que estamos nessa batalha.

Com informações e foto da assessoria