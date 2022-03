Valmir de Francisquinho pode disputar o Governo pelo PL e ter Eduardo Amorim para o Senado

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) viaja esta segunda-feira (28) a Brasília para mais um encontro com o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, levando uma série de documentos que comprovam sua boa posição como candidato a governador do Estado.

Disse que não tem audiência marcada com o presidente Jair Bolsonaro, que é filiado ao partido, a não ser que haja alguma necessidade maior. Francisquinho leva algumas pesquisas feitas em várias regiões do Estado, inclusive a Grande Aracaju que o coloca em boa posição para a disputa.

Francisquinho retorna na quarta-feira (30) e se sua candidatura for orientada pelo presidente do partido, ele vai anunciá-la logo depois do dia 02 de abril. Diz que as conversas estão bem encaminhadas, mas se por acaso não seja recomendada por Valdemar Costa Neto, ele será candidato a deputado federal, dentro de uma composição.

Eduardo tucano – O ex-senador Eduardo Amorim ainda não deixou o PSDB e nem vai tratar do assunto na Justiça. Até o dia 02 de abrir vai se filiar a outra sigla e uma das alternativas é o PSB, diante de conversas com o presidente da sigla em Sergipe, ex-deputado federal Valadares Filho.

Eduardo diz que tem convite de outros partidos e pode se filiar a qualquer outro deles, mas de uma coisa não abre mão: candidatura ao Senado Federal. Disse que perdeu a direção do partido, com com a prorrogação do mandato, porque se recusou a apoiar João Dória a presidente, o qual esteve em Sergipe, conversou com ele e não o convenceu de apoiá-lo.

Para disputar o Senado, Eduardo Amorim tem que filiar-se a uma legenda que tenha chapa majoritária. O PSB não terá, mas pode encaixá-lo numa composição com o PT, e ele integrar a chapa petista disputando o Senado de Rogério Carvalho, candidato a governador. Existem conversas iniciais para isso.

Entretanto, em caso de Valmir de Francisquinho for lançado a governador do Estado pelo PL, através de concordância do presidente nacional do partido. Valdemar Costa Neto, a tendência de Eduardo Amorim acompanhá-lo como vice é maior.