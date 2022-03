Administração está entre os cursos mais procurados no país

O curso de administração está entre os três cursos mais procurados no país segundo o último Censo da Educação Superior, promovido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A pesquisa analisa cursos de graduação e sequencias de formação específica, além de seus alunos e docentes.

De acordo com os dados divulgados, referente ao ano 2020, a administração é a terceira colocada no Brasil, ficando atrás apenas de pedagogia e direito, respectivamente. Foram avaliados as Universidade, Centro Universitários, Faculdades, Institutos Federais e Cetef, públicas e privadas, na esfera Federal, Estadual e Municipal.

O estudo ainda aponta o número de matrículas de graduação presencial e a distância, pública e privada; e o número de docentes. Os dados mostram que as mulheres são a maioria entre os estudantes, tendo o bacharelado nas instituições privadas como os mais procurados; além disso, o turno noturno são os preferenciais e a idade média de egresso é de 19 anos.

O diretor de formação profissional do CRA-SE comemorou o resultado em mais um ano. “Mais um ano que o curso de administração figura entre os três mais procurados no Brasil, isso demonstra a importância da administração para a sociedade, para melhoria para os indicadores do país e para a gestão pública. A profissão permite tudo isso, não só para as empresas, mais também para a administração dos municípios. Com isso, melhora a geração de emprego e renda”, declarou Marco Gonçalves.

O administrador finalizou. “As empresas e a administração pública investindo em profissionais da administração o retorno é garantido, dando melhor performance e longevidade no mercado, podendo enfrentar a concorrência mais acirrada e internacionalizada”, disse Marco.

Confiram o estudo completo clicando aqui.

Por Danilo Cardoso