Aluna do Colégio Estadual Barão de Mauá conquista medalha de bronze em Seletiva da Gymnasiade 2022

A aluna atleta Maria Eduarda da Silva, do ensino fundamental do Colégio Estadual Barão de Mauá, conquistou medalha de bronze, na categoria 48kg, do Judô, em seletiva da Gymnasiade 2022, competição escolar realizada em Aracaju. As seletivas são consideradas de nível técnico muito elevado, por convergir para a competição alunos atletas de alto rendimento na categoria e promissores para serem chamados a outras competições nacionais.

A aluna do ensino fundamental também é integrante do projeto Escolas de Esporte Professor Kardec, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Eduarda não ganhou o passaporte para a Normandia porque só se classificam os primeiros lugares de cada categoria, mas disse que estava muito satisfeita e feliz com a conquista. “Vou caprichar um pouco mais. Quem sabe se não conquisto a medalha de ouro no próximo ano”, disse a judoca.

Para chegar à medalha de bronze, Eduarda teve de superar três adversárias. Perdeu na semifinal porque, segundo ela, foi dominada pelo cansaço. A atleta diz que pratica Judô há seis anos. Tem vários títulos estaduais e se sente muito feliz com esse bronze. “É uma conquista muito importante, em uma competição de nível nacional, quando se enfrenta adversárias mais fortes física e tecnicamente”.

Eduarda tem como treinador o professor Neidson Oliveira, que trabalha com a judoca há mais de seis anos. Neidson revela que Maria Eduarda tem um grande futuro nesse esporte e pode ser, brevemente, uma das maiores judocas do Brasil. Hoje, na sua categoria, ela tem poucas concorrentes. “Eu me lembro da primeira competição de alto nível, os Jogos da Primavera, quando perguntei a ela e a outras meninas se elas queriam participar de algo mais importante daqui para a frente. Das três, só ela ficou. E daí veio todo o resultado, com o apoio da Superintendência Especial de Esporte, que fez o possível para que esse sonho fosse realizado”, destacou Neidson Oliveira.

Seletivas

A Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) realiza, em Aracaju, competições seletivas de diversas modalidades esportivas. Os atletas e equipes classificados representarão o Brasil na maior competição escolar que será realizada no mês de maio, na Normandia, na França.

Fonte e foto assessoria