Aracaju receberá show de Mimi do Acordeon homenageando o Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro 

O sanfoneiro, Mimi do Acordeon, está a todo vapor com a realização de um grande sonho; a produção de um show em homenagem ao músico e Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro e posteriormente, a confecção de um documentário.

O projeto intitulado de “Viva Jackson do Pandeiro por Mimi do Acordeon” é composto de 7 (sete) músicos (Juninho Zambubada, Miúdo (agogô), Popó Music (cavaquinho), Robson do Rojão (triângulo), Iran Crooner (pandeiro), Carlos Alberto (voz) e Mimi dos Acordeon). E contará com as participações de Erivaldo de Carira, Alberto Marcelino, Douglas Gavião e Lene Hall.

Mimi conta que a admiração pelas composições de Jackson do Pandeiro vem desde criança junto ao saudoso pai, Eguinaldo do Forró, músico nato e amante do bom e velho forró.

O show aconteçerá dia 20 de abril (quarta), véspera de feriado, no Bar e Restaurante Recanto do Chorinho,na partir das 20h. O estabelecimento é localizado no Parque da Cidade, Bairro Industrial e os ingressos estão sendo vendidos no valor de R$20,00, através do número (79) 9 9996-6062.

Fonte e foto assessoria