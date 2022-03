Belivaldo autoriza obras de pavimentação no povoado Mangabeira

É o pontapé para um ciclo de obras de pavimentação em paralelepípedo que deve chegar a R$ 45 milhões de investimento em todo o estado

Com o objetivo de garantir desenvolvimento, com melhoria da infraestrutura e a qualidade de vida da população sergipana, o governador Belivaldo Chagas deu ordem de serviço nesta segunda-feira (28), para início das obras de pavimentação paralelepípedo granítico no povoado Mangabeira, em São Domingos, no Agreste Central Sergipano.

“Nós estamos iniciando mais uma série de obras de pavimentação em várias localidades do estado. Uma ação que vai beneficiar toda a população, principalmente quem vem da sede de São Domingos até o povoado Mangabeira. São quase 130 casas beneficiadas no trecho, atendendo a uma reivindicação de mais de 30 anos da comunidade. Uma obra que faz parte, neste primeiro momento, de um conjunto de investimento de R$ 19 milhões para pavimentação em paralelepípedo em vários povoados do estado de Sergipe e, ao todo, chegaremos próximo aos R$ 45 milhões em pavimentação. Assim, a gente oferece dignidade, traz qualidade de vida e valoriza o imóvel do cidadão”, pontuou o governador Belivaldo Chagas.

Serão contemplados, com a pavimentação a paralelepípedo granítico no município, 9.600,00 m² de área, com 1.600 metros de extensão e 6 metros de largura. A obra será executada por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

Na ocasião, o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto, elencou os benefícios que a obra trará aos moradores. “É a diminuição de poeira, diminuição de lama, significa saúde. Saúde e trafegabilidade e conforto para toda a população e esse povoado Mangabeira é um dos maiores da cidade de São Domingos. Então, o governador dá início aos primeiros três lotes de pavimentação pelo município de São Domingos”.

Já o prefeito de São Domingos, José Vagner Alves de Oliveira, agradeceu ao empenho do governo do Estado para a realização da obra. “São Domingos é o primeiro município que está sendo contemplado, neste ciclo de pavimentação, através do governo do Estado. É uma honra receber esse benefício do governador Belivaldo, que vem fazendo um excelente trabalho, que pegou o estado com alguns problemas e, hoje, o estado está entre os melhores do país. Parabéns, governador! Esse é um sonho de anos do nosso povo aqui do povoado Mangabeira, bem como dos outros povoados. O povo da Mangabeira passou mais de 30 anos para chegar a essa pavimentação que aqui está chegando”, agradeceu.

A notícia do início das obras de pavimentação deixou a moradora Eunice de Santana satisfeita. Dona Eunice, que há dez anos mora na rua que será beneficiada, revelou que a obra era um sonho antigo da comunidade. “Estou muito feliz porque agora vamos sair da lama e da poeira. A situação da rua é muito ruim quando chove. Com o calçamento, vai melhorar muito a nossa situação, principalmente para os idosos que têm dificuldade de locomoção”, disse.

O município de São Domingo e demais da região Agreste são conhecidos pelas inúmeras casas de farinha que dão sustento às famílias da região. Para a moradora Maísa Dias Neta, que trabalha em uma casa de farinha por onde vai passar a pavimentação, a obra vai ajudar muito a situação dos moradores, em especial para transportar a mercadoria para o comércio local, além de proporcionar melhores condições de vida para a comunidade. “Vai ajudar bastante, é o desenvolvimento chegando para nossa região”, comemorou.

São Domingos

Em 2021, foram finalizadas as obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no Conjunto Vida Nova, em São Domingos. A obra foi executada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), a partir de um investimento de R$ 101.218,97, abrangendo uma área 1.288,60 m². Foram construídos meio-fio em concreto (425,28 m), calçada em concreto simples (421,22 m²), 16 rampas para acesso de pessoas com dificuldade de locomoção, e realizada sinalização horizontal, com pintura de meio-fio, e vertical, com placas de ‘Pare’, além de setas de via de mão dupla. O calçamento beneficiou os moradores das ruas A, B, C e Rua da Frente.

Também em São Domingos, estão sendo executados serviços de pavimentação em paralelepípedo no Conjunto Hélio Mecenas e em algumas ruas no centro da cidade, a partir de um investimento de R$ 325.702,62. Ao todo, as duas obras de calçamento representam um investimento de cerca de R$ 425 mil do governo do Estado.

Foto: Mario Sousa/ Supec