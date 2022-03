Biólogo sergipano é destaque em doutorado no sul do Brasil

Helon Simões Oliveira iniciou a carreira de pesquisador em Universidade de Sergipe

Ecologia, biologia celular e história natural dos seres vivos são aulas que no Ensino Médio encantam estudantes. E foi o que aconteceu com o jovem Helon Simões Oliveira. Ao ter que escolher o curso de graduação, ele já sabia que seria Ciências Biológicas. Formado pela Universidade Tiradentes (Unit), em 2013, hoje faz doutorado em uma universidade estadual no Paraná, realizando pesquisas na área de diversidade funcional.

Mas, no começo não foi fácil. Assim como muitos estudantes que saem do colégio e chegam à universidade, ele não sabia como seria a rotina de estudos. “Lembro bem que a primeira disciplina, Elementos de Anatomia, foi uma virada de chave na minha vida de estudante. Embora tenha sido uma das disciplinas mais difíceis do curso e temida por muitos alunos, eu a fechei com média alta. Essa disciplina foi uma transformação em meus estudos, me motivando a dar meu melhor, disciplina após disciplina”, conta.

Além do contato com as disciplinas, estar próximo aos docentes do curso e participar de diversos estágios, fizeram com que Helon despertasse para o estudo científico. “Professores como Dr. José Roque, Dr. Marcelo Brito e Dra. Maria Nei me apresentaram às possibilidades de pesquisa científica. Em especial, a Dra Maria Nei, foi meu maior pilar para que eu me tornasse o pesquisador que sou hoje. Foi com ela, nas sessões de orientação do TCC [Trabalho de Conclusão de Curso], que tive a real certeza de que queria seguir na carreira acadêmica e me tornar um pesquisador”, relembra.

Sob a orientação da Dra. Maria Nei, ele produziu um trabalho de análise comportamental do Carcará (Caracara plancus) em cativeiro. Essa pesquisa, atualmente, é utilizada como base para a conservação, bem-estar e o melhoramento dos recintos em que as aves são mantidas em reabilitação.

Segundo ele, a graduação na Unit foi fundamental para a sua carreira. “A Unit me deu boas oportunidades de experimentar diversas áreas da Biologia. Com pouco tempo de curso eu iniciei um estágio no laboratório de Entomologia, como curador de coleções. Um ano após eu ingressei no Instituto Mamíferos Aquáticos, estudando alterações na coluna vertebral de cetáceos, e por fim no Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), auxiliando pesquisas de biorremediação de efluentes da produção de Etanol no estado de Sergipe. Essas experiências me deram a oportunidade de identificar qual área da biologia se enquadraria melhor ao meu perfil acadêmico”, afirma.

No mestrado e no doutorado, ele continuou estudando aves, mas sob uma ótica diferente. “Minha linha de pesquisa é sobre Ecologia de Comunidades Ecológicas, especialmente comunidades de aves e Diversidade Funcional. Essa última, se trata de mecanismos matemáticos capazes de tirar o elemento subjetivo referente ao papel ou função de um organismo no ecossistema tornando a função ecológica fácil de se avaliar por vias matemáticas”, explica.

“Desenvolvo estudos voltados a identificar alterações na diversidade funcional de comunidades de aves em habitats de Mata Atlântica primária (sem alterações aparentes geradas pelo homem) ao longo de dez anos de monitoramento realizados na floresta estacional semidecidual do Paraná. Buscamos identificar alterações temporais nos mecanismos que proporcionam a formação das comunidades ecológicas, alterações temporais na composição de espécies e se tais alterações geram alterações nos papéis funcionais fornecidos pelas comunidades de aves nesses habitats preservados. Esse estudo tem grande importância por apresentar dados únicos ligados a processos comunitários de longa escala temporal com possíveis ligações às mudanças climáticas globais”, acrescenta.

De acordo com Helon, ele já vê os frutos da sua dedicação à ciência. “Minha maior conquista se deu recentemente com a publicação do primeiro capítulo da tese do meu doutorado, intitulado ‘Silent changes in functionally stable bird communities of a large protected tropical forest monitored over 10 years’, em formato de artigo na revista Biological Conservation. Essa revista é um dos veículos científicos internacionais mais importantes da minha área com fator de impacto de 5,99”, revela o doutorando.

