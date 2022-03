Dois homens são presos por homicídio praticado em São Cristóvão

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), deu cumprimento aos mandados de prisão temporária de dois homens investigados por homicídio. Um deles também foi detido em flagrante por tráfico de drogas.

Os investigados têm 31 e 22 anos.

O crime aconteceu na noite de 5 de dezembro de 2021, no loteamento Rosa do Oeste. No dia do fato, três homens invadiram a residência de Davi de Jesus Santos e o executaram.

A vítima era usuária de drogas e estava sendo acusada de ter subtraído o aparelho celular de uma pessoa próxima de um homem que vendia de entorpecentes naquela localidade. Essa teria sido a motivação para o crime.

Quando localizado, um dos investigados tinha consigo uma quantidade de drogas, balanças de precisão e muitas cédulas em dinheiro, motivo pelo qual foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Há um investigado ainda foragido e a Polícia Civil solicita que denúncias sejam repassadas ao 181.

