Edvaldo assina ordem de serviço para construção de praça 

O prefeito Edvaldo Nogueira autorizou, nesta segunda-feira, 28, uma obra bastante aguardada pelos moradores do bairro Areia Branca, Zona de Expansão. O gestor assinou ordem de serviço para a construção de uma nova praça na comunidade, garantindo à população local uma área de lazer e convivência dotada de infraestrutura completa. Fruto de um investimento de quase R$ 1 milhão, o espaço contará com parque infantil, academia ao ar livre, iluminação de LED, entre outras novidades.

“Esta é uma obra muito sonhada, esperada. Estive aqui no ano passado e me comprometi com a realização, dada a importância para a comunidade. É um projeto em que vamos investir mais de R$ 900 mil e que vai trazer dignidade, qualidade de vida aos moradores porque construiremos uma área de lazer dotada de toda a infraestrutura. Tenho certeza de que, após concluído, será um grande espaço de convivência, em que os adultos poderão se reunir para conversar, para cuidar da saúde, e as crianças poderão se divertir, como merecem”, destacou o prefeito.

Edvaldo lembrou que o lugar se tornou bairro recentemente, através de uma iniciativa da atual gestão, e ressaltou que outras melhorias serão levadas à localidade. “O bairro Areia Branca é um local que necessita de investimentos e hoje estamos dando um primeiro passo em direção ao futuro. A construção da praça é um emblema inicial, mas a grande obra que faremos, pensando no amanhã dos moradores, é a implantação do saneamento básico em toda essa área. Já estamos avançando para a conquista dos recursos, a equipe do Banco Brics nos visitou semana passada para que tivéssemos as primeiras conversas técnicas e a ideia é que, até junho, a gente consiga a aprovação dos projetos pelo banco para buscarmos os recursos”, reiterou.

Para o vigilante e pescador, Marcos André, que reside há anos na localidade, a autorização para o início das obras representa “um sonho”. “A expectativa para que isso acontecesse era muita grande, porque sempre esperamos por uma praça em que pudéssemos realizar várias atividades. Hoje, estamos vendo acontecer e, em breve, teremos parque, academia, uma área para prática de esporte pelos times de futebol que temos aqui, ou seja, um lugar para todos. É um grande presente do prefeito para nós e tenho certeza de que outros projetos serão realizados. Nosso sonho começa hoje. Estamos rindo à toa”, comemorou.

O projeto

Executado pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), o projeto contemplará uma área de 2.247 metros quadrados. A nova praça terá parque infantil, com balanço e escadas de cilindro; academia ao ar livre; bancos, mesas e passeios em concreto; pergolados de madeira e lixeiras para a coleta seletiva. Também serão instaladas lâmpadas de LED, para tornar o local seguro e confortável.

Além disso, a gestão municipal fará a pavimentação das vias no entorno da praça, beneficiando 2,2 mil metros quadrados de vias. “É a primeira demonstração de que estamos com vários planos para a Zona de Expansão. Vamos construir, inicialmente a praça e, depois, faremos uma quadra society, a partir de outro contrato de mais R$ 400 mil que estamos finalizando com o Ministério da Cidadania. A praça será feita com recursos próprios da Prefeitura. Além disso, faremos o esgotamento sanitário, tanto do Areia Branca como do Mosqueiro, e, ainda, construiremos um canal para acabar com os alagamentos nesta região. Sem dúvida, é um projeto grandioso”, afirmou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

Investimentos

Delimitado como bairro em março do ano passado, após sanção da lei n°5.373, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, o Areia Branca é um dos locais que receberá investimentos, através do programa “Aracaju Cidade do Futuro”. Dentro do pacote de realizações, que contemplará, ainda, outros bairros da Zona de Expansão, está prevista a urbanização da 1ª e 2ª etapa da comunidade, com implantação de saneamento básico e demais obras estruturantes. Ao todo, o financiamento com o Novo Banco do Desenvolvimento (NBD) será de 105 milhões de dólares.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga