Fábio Reis destaca benfeitorias a moradores do povoado Mangabeira.

Na manhã desta segunda-feira, 28, o governo do estado realizou a assinatura da ordem de serviço da pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do povoado Mangabeira, localizado na cidade de São Domingos. O deputado federal Fábio Reis foi uma das autoridades que fez questão de prestigiar a solenidade.

Serão 9.600 metros quadrados de área pavimentada, com 1.600 metros de extensão e 6 metros de largura. Esta obra irá proporcionar mais qualidade de vida, conforto e segurança para os moradores da região.

Para o parlamentar, esta é mais uma grande ação do governo. “A população necessitava dessas benfeitorias. A poeira do verão e a lama do inferno traziam muito sofrimento para os moradores. Agora darão adeus a todos estes problemas. Parabéns ao governador Belivaldo Chagas pela grande obra”, pontua.

POR ASCOM/FÁBIO REIS