FSF divulga datas, horários e locais das semifinais

Após, o encerramento da primeira fase o Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou os horários, locais e datas das semifinais do Campeonato Sergipano da Série A1. As partidas terão início na quarta-feira com o clássico entre Sergipe x Itabaiana. Na quinta-feira entram em campo Confiança x Falcon finalizando os confrontos de ida.

Acompanhe os detalhes dos jogos das semifinais do Sergipão 1Xbet:

Quarta-feira (30/03)

20h30 – Sergipe x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

Quinta-feira (31/03)

20h30 – Confiança x Falcon, arena Batistão, em Aracaju

Sábado (02/04)

16h – Itabaiana x Sergipe, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Domingo (03/04)

16h – Falcon x Confiança, arena Batistão, em Aracaju

Fonte FSF