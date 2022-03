Saneamento básico: Funasa e UFS vão elaborara projetos de engenharia para municípios

Com o objetivo de elaborar projetos de engenharia, através de assessoria técnica aos municípios, a Funasa e UFS/SE (Universidade Federal de Sergipe), assinaram, 28/03, o Termo de Execução Descentralizada (TED), que visa agilizar o processo de formalização e execução de convênios para obras de saneamento básico: Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e Esgotamento Sanitário (SES).

O TED, financiado com recursos da Funasa, é um modelo pioneiro no país, que vai contemplar, de início, os municípios de Feira Nova, com obra de sistema de abastecimento de água, convênio nº 0935/2020, e Nossa Senhora de Lourdes, com sistema de esgotamento sanitário, convênio nº 0796/2020, obras viabilizadas por meio de emenda parlamentar do deputado federal, Fábio Mitidieri (PSD-SE).

O superintendente estadual da Funasa em Sergipe, Waldoilson Leite, ressaltou a importância do TED, que representa um marco para a execução de convênios de saneamento no âmbito nacional. “Nós iremos elaborar o projeto e entregar aos municípios, já aprovados pela Funasa, para que eles licitem e executem a obra. Isso vai evitar que recursos sejam devolvidos pela não aprovação ou falta de projetos, contribuindo para a otimização da execução dos convênios, disse Waldoilson.

Para o reitor da UFS/SE, Valter Joviniano, a iniciativa da Funasa em firmar um TED com a Universidade presta um relevante serviço aos municípios sergipanos e também ao mundo acadêmico. ” O trabalho de elaboração dos projetos possibilita uma maior aproximação do corpo acadêmico com a sociedade, contribuindo diretamente na transformação social e econômica dos municípios do nosso estado”.

Para o prefeito de Feira Nova, Jean de Girino, onde será construída a obra de Sistema de Abastecimento de água, ” um projeto de engenharia para um município, que não dispõe de recursos financeiros e nem corpo técnico, representa uma grande ajuda para que a gente possa levar saneamento básico à população”.

Estavam presentes o superintendente da Funasa, Waldoilson Leite, o reitor da UFS/SE, Valter Joviniano de Santana Filho, prefeitos de Feira Nova, Jean de Gerino e Nossa Senhora de Lourdes, Laerte Gomes, o coordenador do Núcleo de Cooperação Técnica da Funasa (Nict), Luciano de França, o professor doutor da UFS, Gregório Guirado, técnicos do Nict e do Núcleo de Engenharia da UFS/SE.

Por Charles Fontes Lins