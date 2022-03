Goretti Reis participa de lançamento de Projeto para o atendimento à mulher vítima de violência no MP/SE

Na manhã de hoje, 28, a procuradora da Mulher da Alese, deputada estadual Goretti Reis (PSD) participou do lançamento do Projeto ‘Vamos conversar sobre gênero? – Fortalecendo a rede de atendimento à mulher vítima de violência’. O evento foi iniciativa do Ministério Público de Sergipe (MP/SE), por meio da Escola Superior (ESMP) e do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher (CAOp da Mulher). A abertura foi feita pelo procurador-geral, promotor Manoel Cabral Machado Neto e pela diretora do CAOp da mulher, promotora Cecília Nogueira Guimarães Barreto.

O encontro foi destinado aos membros, servidores e estagiários do MPSE, e à rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Na ocasião a promotora de Justiça Cecília Nogueira apresentou o Portal da Mulher, um espaço onde estarão as principais informações sobre o Projeto, órgãos que integram a rede de atendimento à mulher vítima de violência em Sergipe, canal para denúncias e demais informações das atividades desenvolvidas sobre a temática. A coordenadora Estadual de Políticas para Mulheres em Sergipe, Érika Leite Santana também apresentou dados sobre a rede de proteção à mulher em Sergipe.

A atuação de Goretti Reis em defesa da mulher foi destacada pela diretora do CAOp da Mulher, Cecília Nogueira que agradeceu e parabenizou a atuação também da parlamentar em Sergipe. “O meu agradecer profundo a deputada Goretti Reis por ser mais uma dessas guerreiras que fazem parte dessa rede e que tanto nos ensinam”.

“Parabenizar o nosso MP, na pessoa da promotora Cecília Nogueira, por esta brilhante iniciativa. É importante ressaltar que o MP sempre foi nosso parceiro, desde o início, com a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, quando tivemos a oportunidade de realizar evento nesta Casa, a exemplo de uma edição do Tecendo Rede. Sempre estiveram envolvidos e apoiando. Como procuradora da Mulher da Alese, aplaudimos e apoiamos a iniciativa para que as nossas políticas públicas, realmente sejam fortes e resolutivas. No interior, as dificuldades são ainda maiores. Muitos não contam sequer com uma delegacia especializada. O fortalecimento desse atendimento é necessário, assim também como mais Coordenadorias e Procuradorias da Mulher. Estamos tentando ampliar as Procuradorias, através das Câmaras Municipais, hoje só contamos com quatro. Enquanto maior o envolvimento de órgãos e pessoas, maior é a resolutividade dessa rede tão necessária”, explicou Goretti Reis.

Foto assessoria

Por Cristina Rochadel