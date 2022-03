A policia militar informou que no último sábado (26), um homem morreu eletrocutado no Povoado Cabaceira, no município de Nossa Senhora Aparecida.

As informações são de que o homem estava caído ao lado do poste de energia juntamente com um alicate, quando foi encontrado. Ainda segundo a polícia. ele teria sofrido a descarga elétrica após tentar furtar um transformador de energia.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.

Foto ilustração