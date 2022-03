Abertas inscrições para II Concurso Cultural Artístico e Literário

Com o tema “Escola mais Segura: Um cuida do outro”, inscrições podem ser feitas no período de 28 de março a 29 de abril

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) torna público o edital do II Concurso Cultural Artístico e Literário da Rede Pública Estadual de Educação de Sergipe a partir do tema “Escola mais Segura: Um cuida do outro”. As inscrições podem ser feitas no período de 28 de março a 29 de abril, por meio do Google Forms.

O principal objetivo do concurso é promover a reflexão, no âmbito das escolas, sobre o “Protocolo de Retorno” às aulas presenciais, disponível no Portal Seduc, como forma de divulgação, conhecimento e prática das normas estabelecidas no mesmo, na tentativa de evitar possíveis contaminações pela covid-19 na volta das atividades educacionais. Além disso, pretende identificar, valorizar e dar visibilidade à produção artística dos estudantes matriculados na rede pública estadual de ensino.

Segundo a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, o concurso ocorre na perspectiva de estimular os estudantes tanto para a produção artística e literária, quanto para o estímulo ao debate sobre os protocolos de biossegurança. “Ainda estamos na pandemia e viemos de um período de atividades remotas. Agora com as aulas presenciais não podemos descuidar das medidas de biossegurança que a escola precisa ter para ser classificada como segura”, disse.

Poderão se inscrever os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com os seus professores orientadores. Cada estudante, acompanhado de professor orientador, poderá participar com apenas uma produção em cada modalidade. O concurso ocorrerá em duas fases: regional e estadual, nas categorias de criação em artes visuais, com desenho ou pintura baseados no protocolo de retorno às aulas presenciais da rede pública estadual; e criação literária, a partir da produção de poesia.

No ato da inscrição, todos os estudantes deverão apresentar um professor para orientação do trabalho e acompanhamento de sua participação em todas as fases do concurso cultural. Também deverão apresentar a ficha de autorização do responsável, assinado pelos pais ou responsável legal, com fotocópia do RG.

O concurso irá ocorrer em duas fases, sendo a fase regional competência das dez diretorias regionais de educação. A primeira seletiva será realizada pela escola, que deverá encaminhar as três produções selecionadas de cada categoria, para a diretoria de educação à qual a escola é circunscrita. Na culminância da fase regional serão escolhidos os primeiros colocados de cada expressão artística (desenho ou pintura e poesia), no âmbito da diretoria de educação.

Em seguida, a fase estadual proverá de apresentações a serem realizadas de forma presencial ou remota, conforme contexto da pandemia. Será constituída a comissão julgadora estadual formada por seis membros titulares e dois suplentes de reconhecido e comprovado saber na área de artes visuais e literatura. Os três estudantes de cada categoria que tiverem os trabalhos selecionados serão premiados com um Smartphone Galaxy A01 core DT. Os professores orientadores receberão um HD Externo ADATA 1TB e um KIT RING LIGHT de mesa, com tripé.

Foto: Maria Odília/Seduc