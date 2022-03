Laranjeiras: Prefeitura revitaliza creche Tereza Franco e mais quatro vem por aí

A Prefeitura revitalizou e entregou na manhã desta segunda-feira, 28, a creche Tereza Franco, que vai funcionar acolhendo 200 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. Com esta ação, a gestão municipal abre as portas, proporciona esperança e oferece uma nova realidade a centenas de crianças, de pais, de familiares, de profissionais da educação, que, a partir de agora terão a oportunidade de mudar e melhorar a educação em Laranjeiras.

Esse projeto, que segue os padrões do FNDE, vai se expandir, e a meta é atender mil crianças de 0 a 3 anos e 11 meses e mais 200 na modalidade AEE (Educação Especial), para incluir as pessoas com deficiência. Quatro novas creches estão em processo de implantação nos bairros Bom Jesus, Pedra Branca, Mussuca e conjunto Pedro Diniz.

Assim como fez na creche Tereza Franco, em todos esses novos espaços, a Prefeitura vai oferecer cinco refeições diárias, revitalizar e adaptar prédios com berçário, maternal 1 e 2, lactário, banheiros e chuveiros adaptados por faixa etária, salas climatizadas e com ar condicionado, brinquedoteca, sala de leitura, lactário, cozinha, almoxarifado, dispensa da cozinha, refeitório, lavanderia, rouparia, enfermaria, entre outros.

O prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca) destacou esse novo tempo de mudança na forma de enxergar a Educação em Laranjeiras. “Além de oferecer conforto e segurança para as crianças, pais e responsáveis, estamos falando de cuidar e ensinar o filho dos laranjeirenses, como se fossem os nossos próprios filhos. É preciso que, juntos, tenhamos um olhar humanizado e possamos enxergar uma educação inclusiva não só para os alunos, mas também para a equipe de professores, cuidadores, funcionários e coordenadores de cada área”, disse o prefeito.

Ainda falando em um novo tempo, Juca acrescentou que: “investir em Educação é garantir que essas crianças atendidas aqui hoje tenham uma nova forma de enxergar o munido e mais oportunidade ao longo da vida. Cada um aqui será o novo professor, o novo prefeito, os novos vereadores e tantas outras profissões que eles escolherem. Esse sonho se torna realidade graças ao esforço conjunto de uma equipe, da nossa gestão e da comunidade. Hoje provamos que sabemos cuidar, aprender e ensinar, ou seja, sabemos fazer”, ressaltou Juca.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.