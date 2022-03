Mulheres na Literatura é tema do Sarau no Coreto em Monte Alegre

A 55ª edição do Sarau no Coreto, Monte Alegre de Sergipe, ocorreu na noite deste sábado, tendo como tema “Mulheres na Literatura”, pois por várias décadas muitas mulheres foram silenciadas e escondidas atrás de um nome masculino por não aceitarem que as mesmas pudessem registrar como autoras de uma obra literária. Esse comportamento deve-se ao olhar machista que impregna a nossa sociedade. Tal feito atingiu Maria das Neves, cordelista, Maria Firmina dos Reis, romancista, e tantas outras.

Hoje, vivemos novos horizontes, graças a essas pioneiras, encontrando diversas obras escritas por mulheres a exemplo de Carolina de Jesus, Beatriz do Nascimento, Conceição Evaristo, Taylane Cruz, Christina Ramalhi, Amara Moura, Leunira Batista, Valdete Alves, Isis da Penha, Emilly Barreto, Daniela Bento, Izabel Nascimento etc.

Foi desbravando a literatura dessas mulheres que a edição do Sarau no Coreto se concretizou com a participação de Paloma e Iasmim, componentes do “Leia Mulheres Glória”, João Paulo, professor da rede municipal de Nossa Senhora da Glória, Miriam Amaral, Diretora do Departamento de Cultura de Nossa Senhora da Glória e Membro do Movimento Via Láctea, Lucas Lamonier, vice-presidente da Academia Gloriense de Letras.

O Sarau foi regado à poesia e reflexão sobre o papel da mulher na literatura. Além disso, houve música raiz com o grupo “Forró Alegre” liderado pelo senhor Zuza. Ainda mulheres monte-alegrenses como Izabel do Nascimento e Maria Angélica, ambas componentes da Plêiade Cavalo-do-Cão, e a professora Márcia Fernanda recitaram poemas. O vereador Robson Soares (Bicinho da Society) parabenizou as mulheres e ressaltou o quanto é importante que haja o respeito para com elas. Aproveitou o ensejo e sorteou uma camisa do Sarau entre as mulheres, sendo Nathália, jovem gloriense, a ganhadora. A integrante do MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores), Inês Martins, aproveitou o espaço para convidar os artistas e grupos culturais para o encontro que será realizado no dia 31 do corrente mês no Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Foi no clima de reflexão e harmonia cultural que o Sarau no Coreto realizou mais uma edição, buscando fortalecer o povoar das mulheres dentro da nossa sociedade, porque elas não estão sozinhas. A edição de abril versará sobre “Autismo: a luz azul deve ser acendida”.

Agradecemos às organizadoras do Leia Mulheres Glória por aceitarem o convite, à Miriam Amaral, Lucas Lamonier, aos componentes da Forró Alegre, às componentes da Plêiade Cavalo-do-cão, ao vereador Bicinho da Society, à população monte-alegrense por estarem conosco e a Felipe Alves pelo som. Estiveram presentes o padre Adalto e o Secretário Municipal de Cultura Rafael Bonfim. Vida longa ao Sarau no Coreto!

Carlos Alexandre N. Aragão

Idealizador do Sarau no Coreto