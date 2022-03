Os desafios de um novo síndico(a)

O síndico é o representante legal dos interesses do condomínio, conforme eleito em uma Assembleia Geral Ordinária dos condôminos.

Entre suas atribuições estão, efetuar a prestação de contas do condomínio, fazer a cobrança de condôminos inadimplentes, contratar fornecedores e zelar pela prestação dos serviços, convocar as assembleias, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, realizar a contratação do seguro obrigatório do condomínio, promover manutenção periódica e intermediar conflitos no condomínio.

Tendo isso em vista e sabendo das responsabilidades de administrar o patrimônio alheio, outras medidas importantes podem ser observadas, como convocar assembleia com os condôminos para debater a escolha de uma assessoria jurídica, a fim de cuidar da gestão de assuntos jurídicos.

Ainda, junto a uma administradora de condomínios, poderá o síndico determinar quais partes de suas atribuições sejam suas responsabilidades e quais caberão a esta administradora.

Desta maneira, gerir o fluxo financeiro, ações administrativas e gestão de recursos humanos podem ser delegados a ela, ou ainda, atribuir empresa terceirizada para cuidar do recrutamento e ser responsável pelos funcionários.

O que diz o Art.1.348 do Código Civil – Compete ao síndico:

[…]II – representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

Um síndico deve promover uma gestão com lisura e eficiência, a fim de evitar prejuízos ao patrimônio alheio e evitar condutas dolosas ou culposas, já que recai sobre ele a responsabilidade civil e criminal.

Tais irregularidades, como o não cumprimento de suas responsabilidades e administrando de modo pouco conveniente, pode levar a penas das mais variadas formas, podendo até chegar ao ponto de ser destituído do cargo através de assembleia pelo voto da maioria absoluta de seus condôminos, conforme art. 1.349, do código civil.

Seguindo essas diretrizes e acompanhado de uma equipe eficiente, imbuídos com o propósito de criar um ambiente salutar de convívio, além disso, manter boas parcerias com empresas idôneas, que possam levar serviços e produtos de qualidade aos moradores, sua gestão tem grandes chances de ser bem-sucedida.