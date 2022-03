Partido dos Trabalhadores  e PSOL em Sergipe conversam e apontam para uma aliança em 2022

Em mais de duas horas num bate papo que aconteceu em torno propostas, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, pôde ouvir do pré-candidato a governador de Sergipe, senador Rogério Carvalho (PT), ideias objetivas para um programa de governo consistente e progressista a fim de reposicionar Sergipe no caminho do desenvolvimento.

Para os dois partidos, a identidade no que foi apresentado como solução para Sergipe, diante de tantas dificuldades, reforça a necessidade de haver uma unidade da esquerda neste pleito eleitoral.

“Em nosso vocabulário existe a palavra união. Queremos dar as mãos a todos aqueles que estejam com coragem para devolver o estado de Sergipe aos sergipanos”, disparou o senador Rogério que conduz com habilidade a formação de uma grande frente de esquerda em Sergipe.

“Foi um encontro de muita concordância sobre os rumos que devemos seguir. O Juliano Medeiros e a direção estadual do PSOL abriram os caminhos para a construção de uma aliança em favor do povo de Sergipe, a partir da nossa pré-candidatura”, comemora o senador.

Posição do Psol

Juliano Medeiros destacou que “o fundamental desta reunião é que reafirmamos a posição do PSOL em construir no Brasil e nos estados, assim como em Sergipe, uma frente das esquerdas que encare a realidade. Nacionalmente com a pré candidatura do Lula, e aqui com o nome de Rogerio Carvalho ao governo do Estado.”

O presidente estadual do PSOL Henri Clay ficou animado com o debate porque ratificou a prioridade do partido. “A união de forças para a criação de uma frente progressista e popular para derrotar Jair Bolsonaro se consolida através desta unidade aqui em Sergipe. Foi uma troca de ideias muito produtiva e nós mostramos dispostos a uma unidade na chapa majoritária com o PT.”

“O PSOL sinalizou a possibilidade de estar com a gente. Eles ouviram as ideias do PT e gostaram do que ouviram na linha programática das ações em favor dos sergipanos. Querem acompanhar o processo político, e entendem a construção que o PT está fazendo tanto estadual quanto nacionalmente”, finalizou Henri Clay.

Fonte e foto: Ascom do PT