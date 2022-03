Polícia divulga imagens de autores de tentativa de homicídio em Nossa Senhora do Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, na manhã desta segunda-feira (28), as imagens dos suspeitos de praticarem uma tentativa de homicídio no bairro Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro. O crime ocorreu no dia 14 de dezembro de 2020.

De acordo com as investigações, eles foram identificados como José Roberto Santos Santana e Diogo Santos Santana. No dia do crime, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a localização dos investigados sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP