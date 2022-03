Prefeitura de Aracaju anuncia a oferta de 50 vagas de emprego em diversas áreas

Nesta segunda-feira (28), a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), anuncia a oferta de 50 vagas de emprego para a população aracajuana.

As novas oportunidades são para as seguintes funções: gerente de loja, sub gerente, chefe de caixa, operador de loja, operador de loja de mercearia, auxiliar administrativo, conferente balconista de frios auxiliar de padaria, padeiro, saladeira, açougueiro e auxiliar de açougue.

Para participar dos processos seletivos referentes às vagas disponíveis, é necessário ter ensino médio completo e experiência na área. Além disso, os interessados podem se candidatar de três formas: cadastrando o currículo através do link https://abre.ai/egNV; comparecendo à sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, portando RG, CPF e currículo; ou ainda ligando para (79) 9 9132-1200.

O horário de funcionamento da Fundação é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para outras informações, basta entrar em contato por meio dos telefones: (79) 3179-1331 / (79) 9 9132-1200.

Pré-requisitos

Gerente de Loja

Ensino Médio Completo e Experiência na área

Subgerente

Ensino médio completo e experiência na área

Chefe de caixa

Ensino médio completo e experiência na área

Operador de loja

Ensino médio completo e experiência na área

Operador de loja de mercearia

Ensino médio completo e experiência na área

Auxiliar administrativo

Ensino médio completo e experiência na área

Conferente

Ensino médio completo e experiência na área

Balconista de frios

Ensino médio completo e experiência na área

Auxiliar de padaria

Ensino médio completo e experiência na área

Padeiro

Ensino médio completo e experiência na área

Saladeira

Ensino médio completo e experiência na área

Açougueiro

Ensino médio completo e experiência na área

Auxiliar de açougue

Ensino médio completo e experiência na área