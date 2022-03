Prefeitura de Socorro retoma mutirão de vacinação noturno

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro informa que está dando continuidade nesta semana ao mutirão de vacinação noturno contra a Covid-19. Desta segunda-feira (28) a 1º de abril, as equipes de saúde estarão realizando a vacinação da primeira e segunda dose, para as pessoas acima de 5 anos; a dose de reforço para quem tem mais de 18 anos e está no prazo correto para garantir a imunização; e a 4ª dose para idosos acima de 80 anos e pessoas maiores 18 anos imunossuprimidas, que tomaram a dose de reforço há 4 meses.

Os mutirões ocorrem das 18h às 21h e para receber o imunizante, a pessoa deve apresentar o RG, CPF, cartão do SUS, cartão de vacina e comprovante de residência.

A cada dia do mutirão, três Unidades estarão realizando a vacinação, e a 4ª dose também será disponibilizada nos mutirões. No total, 12 localidades serão contempladas com vacinação no período da noite.