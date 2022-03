PMA monitora impactos da chuva e atende demandas da população

Desde as primeiras horas da manhã deste domingo, 27, as equipes da Prefeitura de Aracaju atuaram de maneira integrada em atenção aos impactos da chuva, na capital. Em apenas quatro horas, foram registrados, aproximadamente, 90 milímetros (mm) de acumulado, com maior incidência na zona Norte.

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através da Defesa Civil, atendeu a 23 ocorrências, provenientes do serviço emergencial 199, sendo 6 delas relacionadas a riscos de desabamentos, 1 desabamento e 16 registros de pontos alagamentos. Imediatamente, os agentes foram deslocados para avaliação das situações e adoção das medidas cabíveis.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, foram adotadas todas as providências necessárias à redução de risco e assistência a população. “Para áreas com registro de alagamento, houve os devidos encaminhamentos para a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), com foco na desobstrução de bueiros e atuação nas áreas que demandassem a utilização de máquinas, como retroescavadeiras, para abertura de valas necessárias ao escoamento da água”, explicou.

No que se refere aos chamados para risco de desabamento, todas as residências passaram por avaliação técnica, com registro de uma interdição no bairro Cidade Nova. Já no Bairro Industrial, houve desabamento parcial de uma residência, sem danos à integridade física dos moradores.

“Atuamos em conjunto com a equipe da Assistência Social do município para acolhimento das famílias afetas em situação de vulnerabilidade e afetadas pelo impacto da chuva”, frisou o coordenador da Defesa Civil.

A Superintendência Municipal de Transporte Trânsito (SMTT) também manteve equipes de prontidão para regulação do trânsito, na capital. “Tão logo a chuva cessou, houve rápido escoamento da água nas principais vias da cidade”, acrescentou o major Sílvio Prado.

As equipes monitoram, especialmente, as áreas de risco e mantêm prontidão para o rápido atendimento aos chamados que possam ser registrados pela população através do número emergencial 199, que funciona 24 horas.

Assistência

A Secretaria Municipal da Assistência Social foi acionada pela Defesa Civil de Aracaju para identificar a situação de risco e vulnerabilidade das famílias afetadas pelas chuvas na capital sergipana.

Foram feitos atendimentos de oito ocorrências, sendo uma família do bairro Cidade Nova, que teve sua casa interditada por oferecer risco de desabamento. No bairro 18 do Forte, não houve a necessidade de encaminhamentos. As equipes também realizaram atendimento no loteamento Copacabana, bairro Japãozinho, enos bairros Santos Dumont e Novo Paraíso. Todas as famílias atendidas são referenciadas pelos Cras dos territórios e beneficiárias de programas socioassistenciais.

No loteamento São Sebastião, Bairro Industrial, houve desabamento parcial de uma residência e as equipes realizaram os primeiros atendimentos. A Defesa Civil realizou a interdição completa da casa, onde morava um idoso de 84 anos. O mesmo foi encaminhado para acolhimento junto a familiares e a partir desta segunda-feira, 28, novas providências serão adotadas junto ao Cras do território.

De acordo com a secretária da Assistência Social, o objetivo da pasta em casos de emergência, como as chuvas, é identificar e atender as famílias para a concessão de benefícios eventuais, como colchões, cestas básicas, abrigo, dentre outras necessidades.

“Fomos acionados pela Defesa Civil para algumas ocorrências. Já estivemos em seis delas e em cinco havia risco de desabamento e uma em condição de alagamento. O nosso papel é fazer abordagem à população, identificar quais são os encaminhamentos necessários, sejam eles para a retirada de famílias ou da concessão de algum benefício eventual e das demais situações que surgirem. O atendimento in loco, emergencial, acabamos fazendo no momento da abordagem como fizemos nesta manhã no Jardim Copacabana. É um trabalho de apoio à Defesa Civil, em que atuamos juntos, acompanhando as equipes, para que o nosso trabalho seja mais efetivo e resulte no total apoio socioassistencial”, destacou Simone.

Foto: Defesa Civil