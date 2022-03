1ª sessão presencial do ano do Pleno do TRT-20 é realizada

Nesta segunda-feira, 28/3, o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-20) realizou sua primeira sessão presencial de 2022. Os trabalhos ocorreram na Sala de Sessões e contaram com os recursos de audiodescrição, bem como tradução simultânea realizada em libras, a Língua Brasileira de Sinais, pelas intérpretes Aída Maria Aragão de Jesus e Wilma Nunes Santos, as quais foram cedidas pela Universidade Federal de Sergipe. Essas iniciativas são estimuladas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para ampliar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual e auditiva.

A abertura da sessão foi realizada pelo Desembargador Presidente do TRT-20, Fabio Túlio Correia Ribeiro, que pontuou a importância da iniciativa em fomentar a acessibilidade no âmbito da Justiça do Trabalho. “Seguindo a orientação do CNJ contamos com os recursos de audiodescrição, além da participação de intérpretes de libras nesta sessão que está sendo transmitida em nosso canal. Gostaria de agradecer publicamente ao magnífico reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Joviano de Santana Filho, que nos cedeu esses profissionais sem ônus para este Tribunal”, ressaltou.

O Desembargador Presidente também pontuou, durante a sessão, a necessidade das intérpretes de não utilizarem a máscara de proteção durante a atividade. “Os intérpretes de libras comunicam suas mensagens por meio de gestos e expressões faciais, e não obstante este Pleno haja deliberado que a permanência nos recintos da Justiça do Trabalho necessita do uso de máscara, estou comunicando ao colegiado e pedindo ao mesmo autorização para que os intérpretes possam participar desta sessão sem usar máscara, pois se faz necessário para que eles possam passar suas mensagens”, destacou.

Os demais Desembargadores que compõem o Pleno do TRT-20 acompanharam o posicionamento do Desembargador Presidente, autorizando assim, a permanência das intérpretes sem o uso do equipamento de proteção durante a atuação na referida sessão.

Acessibilidade

O desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário está proposto na Resolução N° 401 de 16/06/2021 do CNJ.

A audiodescrição foi realizada pela secretária do Pleno e da 2ª Turma, Cleonice Franco Barreto no início da sessão e, assim, elementos visuais que compõem a sala como o dispositivo onde ficam os desembargadores, as togas que costumam usar durante a sessão, bem como a forma em que estão dispostos no dispositivo, ou seja, ao lado direito, esquerdo ou ao centro do mesmo, foram descritas verbalmente para que assim, pessoas com deficiência visual que estivessem acompanhando a sessão, pudessem ter uma noção do cenário onde a mesma é realizada, e também quem são e qual aparência dos seus participantes.

Foto assessoria

Ascom TRT-20