Prosa da FAMES reunirá amanhã várias áreas de conhecimento da administração pública

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe realizará nesta terça-feira, 29 de março, das 8h às 17h, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, a Prosa da FAMES “Integrar para Crescer”, um evento gratuito de integração entre várias áreas de conhecimento da administração pública, com o objetivo de promover o entendimento dos mecanismos de governança através de palestras e discussões de temáticas da gestão pública. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas através do site da instituição: fames.org.br.

O evento contará com a participação de especialistas nas áreas das gestões, autoridades e representantes de entidades, entre eles, o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura do Estado de Sergipe (SEDUC), Josué Modesto, o diácono Rômulo Canuto, o procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC/SE), João Augusto dos Anjos de Mello, a procuradora da República, Lívia Tinôco, entre outros.

As palestras são voltadas para os prefeitos (as), secretários (as), vereadores (as), estudantes, profissionais liberais e da administração pública e sociedade em geral. Os inscritos terão acesso às palestras que abordarão temas sobre a educação, a saúde, a cultura, a comunicação, a gestão, o turismo religioso, entre outras temáticas da gestão pública.

Foto assessoria

Por Innuve Comunicação