Seduc inicia aplicação da avaliação de alunos nesta segunda-feira

Já de olho no que o Novo Ensino Médio propõe, neste ano, estão sendo aplicadas provas das quatro áreas do conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemáticas e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza e suas Tecnologias) em todas as turmas do Ensino Médio

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral (NGETI), e em parceria com o Instituto Sonho Grande e a ArcoTech Educação, inicia nesta segunda-feira, 28, nas 72 unidades escolares da Rede Pública Estadual de Educação que ofertam o Ensino Médio em Tempo Integral, a aplicação da Avaliação Diagnóstica 2022. A avaliação prosseguirá até o dia 14 de abril.

De acordo com o Emanoela Ramos, coordenadora do NGETI, a Avaliação Diagnóstica é uma ferramenta que traz informações sobre o quanto os estudantes dominam determinados conhecimentos e habilidades, com o objetivo de verificar o que o estudante já sabe e quais suas principais necessidades de aprendizagem. “Após ser feita, é possível ter um panorama das principais defasagens de aprendizagem, e a partir disso, estabelecer estratégias pedagógicas adequadas”, destaca.

Já de olho no que o Novo Ensino Médio propõe, neste ano, estão sendo aplicadas provas das quatro áreas do conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemáticas e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza e suas Tecnologias) em todas as turmas do Ensino Médio.

As provas são aplicadas de duas formas: presencial, com prova impressa e cartão resposta, e no formato online, por meio da Plataforma “ArcoTech”, na qual cada estudante terá um login e senha próprios.

Projeto-piloto

As escolas que ofertam o projeto-piloto do Ensino Fundamental Integral aplicarão a prova apenas no formato presencial impresso e contemplará os componentes de Língua Portuguesa e Matemática, seguindo o mesmo cronograma de aplicação das provas do Ensino Médio.

Emanoela Ramos ainda explica que há uma expectativa de ter um resultado fidedigno da realidade de cada unidade escolar. “A proposta é que seja alcançado pelo menos 80% de seu corpo estudantil. Todas as séries e turmas foco da avaliação devem ser contempladas com esse percentual, com atenção especial aos estudantes que não tiveram acesso online, pois esse público necessita de acompanhamento especial. O ideal é que todos os estudantes façam a prova para atingir 100% do corpo discente, e essa parceria trará maior agilidade na consolidação, divulgação e monitoramento dos resultados”, disse.

Foto ASN