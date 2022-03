Servidores do INSS e entram em greve a partir desta segunda-feira no estado de Sergipe

Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Sergipe entraram em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (28).

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado de Sergipe informa que a greve é “em função de todo o sofrimento que o povo brasileiro, tanto os contribuintes quanto os cidadãos idosos e com deficiência em situação de pobreza, vem passando, ao não ter os seus direitos reconhecidos dentro de um tempo aceitável. E isso tudo se deve à falta de condições de trabalho, cortes de recursos, precários sistemas e a ausência de concurso público para repor as mais de 20 mil vagas perdidas nos últimos 5 anos só no INSS”.

Segundo o Sindiprev, em todo o país, são quase 3 milhões de requerimentos na fila. O movimento tem por objetivo principal a reestruturação do INSS, com concurso público para o órgão, além de melhorias de salários e carreira.

Eles reivindicam Concurso Público Já; Recomposição salarial; Reestruturação da Carreira; Reestruturação do INSS; e Retorno imediato ao atendimento presencial.

Foto: Sindiprev/SE