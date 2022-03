Zezinho Sobral apoia ações de incentivo ao empreendedorismo feminino

Deputado recebeu representantes do Núcleo Aracaju do grupo Mulheres do Brasil

Apoiador de políticas públicas voltadas ao empoderamento e protagonismo feminino na sociedade, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) recebeu representantes do Núcleo Aracaju do grupo Mulheres do Brasil para dialogar sobre a implementação da Lei 8.629/2019 que institui a Política Estadual de Estímulo ao Empreendedorismo Feminino em Sergipe.

Sobral recepcionou Ariane Cedraz, líder do Núcleo, acompanhada por Regina Feitoza, líder do Comitê de Empreendedorismo, e Isabel Ferreira, líder do Comitê de Políticas Públicas. O ponto alto da reunião foi o apoio do deputado para buscar e viabilizar linhas de crédito pelo Banese de fomento ao empreendedorismo feminino.

“É preciso incentivar as iniciativas voltadas para as mulheres sergipanas empreenderem, estimulando o acesso ao crédito facilitado, com condições especiais, para que elas possam ter mais oportunidades para o desenvolvimento profissional, pessoal, gerar empregos, renda e exercer seu papel na sociedade”, afirmou Zezinho Sobral, que se comprometeu em encaminhar a demanda para o Poder Executivo.

“Essa é uma pauta importantíssima. Discutimos as viabilidades para implementar a Lei que foi aprovada em 2019 na Assembleia, que pretende fortalecer o empreendedorismo feminino, as qualidades e potencialidades com uma ação efetiva de crédito. Vamos dar sequência e encaminhamento com os órgãos do Governo do Estado e buscar outras ações. Estou sempre aberto ao diálogo para somar e contribuir”, ressaltou.

Para Isabel Ferreira, líder do Comitê de Políticas Públicas do Núcleo Aracaju do grupo Mulheres do Brasil, a reunião com Zezinho Sobral foi muito positiva. “O deputado foi muito solícito e sensível à causa, inclusive com conhecimento de outras linhas de crédito para outros segmentos. Foi um momento especial de debate e tenho certeza que os frutos serão colhidos muito em breve e trilharemos um caminho positivo para fazer o bem pela coletividade feminina”, destacou.

Ascom – Deputado Estadual Zezinho Sobral