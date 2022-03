Defesa Civil atua de maneira estratégica e atende chamados

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através da Defesa Civil de Aracaju, atua de maneira contínua para atendimento às demandas da população. Na manhã desta segunda-feira, 28, foram atendidas oito solicitações, registradas através do número emergencial 199. Somadas aos chamados atendidos no último domingo, 27, 34 ocorrências foram atendidas pelas equipes.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado, eram esperados 150 milímetros (mm) de chuva para o mês de março, na capital. No entanto, o volume acumulado até o momento é de 340mm. “Estamos no período chuvoso, com registro de acumulado acima da média para o mês de março. Já choveu o dobro do que era esperado, sendo que apenas no último domingo choveu cerca de 90mm em apenas quatro horas”, frisou o coordenador.

As ações desenvolvidas para minimizar impactos da chuva ou reduzir riscos à população ocorrem de forma coordenada com a atuação integrada dos órgãos da gestão municipal, como a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Assistência Social, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), e outras.

O alerta emitido, no final da tarde do domingo, 27, através do Serviço SMS 40199, foi encerrado no final da tarde de hoje, mas a cidade permanece sendo monitorada. Todas as solicitações encaminhadas através do serviço emergencial 199 da Defesa Civil foram prontamente atendidas.

Orientações

Para quem reside em áreas de risco de deslizamento de terra, principalmente na zona Norte, durante as chuvas, é importante observar o aparecimento de fissuras, trincas e rachaduras na casa. “Possíveis afundamentos de piso podem estar relacionados a uma movimentação de terra, embaixo da residência”, frisou o major Silvio Prado.

A população que reside, principalmente, em áreas de encosta também deve observar o aparecimento de rachaduras e possíveis inclinações de postes e árvores. “Constatado qualquer sinal de anormalidade deve-se acionar imediatamente a Defesa Civil, através do 199, que funciona 24h”, concluiu o coordenador.

Serviço de Alerta – 40199

Para receber informações da Defesa Civil, de maneira antecipada, sobre possibilidade de chuvas, alta da maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção e cuidados, a população pode realizar cadastro no serviço de alerta por SMS 40199.

É preciso, apenas, enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Foto: Ascom Semdec