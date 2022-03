Denarc prende suspeitos de integrar grupo voltado ao tráfico de armas e munições em São Cristóvão

O Departamento de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil (Denarc) cumpriu mandados de prisão contra três homens, no município de São Cristóvão. O trio, formado por pai e dois filhos, é suspeito de traficar armas e munições.

Após investigação, levantou-se a suspeita de que a família está envolvida com uma dupla presa no fim do ano de 2021, em Aracaju e São Cristóvão, por tráfico de armas e munições.

Assim, Aloísio Nonato Santos Costa, o pai, Alex Vinícius Santos Costa e Vitor Marley Santos Costa, os filhos, foram detidos, no intuito de aprofundar a averiguação do caso.

Primeiros presos

Na véspera da virada do ano, o Departamento de Combate ao Narcotráfico (Denarc) prendeu dois suspeitos, Carlos Magno Vieira Santos e Henrique Lima da Silva. Eles foram flagrados em Aracaju e São Cristóvão, comercializando 530 munições, de oito diferentes calibres, duas pistolas, dois revólveres e um rifle calibre 44.

Os trabalhos continuam, a fim de identificar outros suspeitos e apreender mais armas e munições.

