Deputado estadual  Luciano Pimentel filia-se ao Progressistas

O deputado estadual Luciano Pimentel filiou-se ao Progressistas na última sexta-feira, 25, durante ato realizado no Del Mar Hotel, em Aracaju. Há quase um ano sem partido, o parlamentar recebeu diversos convites, mas encontrou no PP um agrupamento com um olhar desenvolvimentista, que atua em defesa do crescimento econômico e social do país.

“Graças a Deus fui bastante procurado por vários partidos e sou grato pela atenção dispensada por cada um deles. Foi um longo período de reflexão e diálogo com os amigos para que pudéssemos chegar nesta escolha. Analisei as propostas com cautela e encontrei no PP uma agremiação alinhada com minhas crenças. Uma sigla que, nos últimos anos, tem demonstrado a sua força na política, protagonizando debates importantes e lutando pela construção de um país moderno e uma sociedade mais justa”, afirma Luciano.

A atuação nacional do Progressistas foi importante para escolha do parlamentar, mas a identificação com o deputado federal Laércio Oliveira, que conduz o PP em Sergipe ao lado do empresário Fernando Carvalho, foi decisiva para a filiação de Pimentel.

“Ingressei no Progressistas por me identificar com o trabalho de Laércio Oliveira, um político que admiro, com uma trajetória brilhante em defesa dos interesses de Sergipe. Inicio esta nova jornada com o desejo de continuar trabalhando pelo nosso estado, representando os sergipanos no parlamento estadual”, disse Luciano Pimentel, que está no segundo mandato na Assembleia Legislativa e buscará a reeleição no pleito deste ano.

Assessoria Parlamentar

Foto: Hugo Barbosa