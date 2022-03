Deputados estaduais debatem sobre conclusão de obras em rodovias no estado de Sergipe

Em resposta ao deputado Georgeo Passos (CIDADANIA), que fez um pronunciamento na Sessão Plenária Mista desta terça-feira, 29, na Assembleia Legislativa de Sergipe, cobrando a conclusão de obras ligando o município de Itaporanga D’Ajuda a Itabaiana e o município de Pacatuba a Pirambu; o deputado Zezinho Sobral (PODE) afirmou que a finalização dos trabalhos foi impedida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pela Petrobras, mas que um novo projeto já foi elaborado.

Georgeo Passos exibiu um vídeo destacando que na rodovia Pacatuba/Pirambu, restam pouco mais de 13 km para a conclusão. “As obras foram inciadas em 2014 com recursos do Proinveste e até agora não estão concluídas 100%; no trecho sem asfáltico as condições ruins afastam as pessoas que querem conhecer as regiões. Faço um apelo ao líder do Governo nesta Casa para que não fale apenas da BR-101”, alfineta.

Fazendo um contraponto, Zezinho Sobral ressaltou que os órgãos federais impediram a conclusão das obras de tal forma que obrigou o estado de Sergipe a encontrar uma solução técnica. “A solução encontrada foi a construção de um outro projeto que saísse da esfera de atuação tanto da Petrobras quanto do ICMBio para viabilizar os serviços. Quando a solução é feita esquecem de dizer que a solução técnica já foi apresentada pelo estado e que o problema não foi gerado pelo estado. mas por esses órgãos federais”, esclarece.

Zezinho Sobral acrescentou que o projeto está concluído, inclusive com a construção de um mirante.

“Houve o encurtamento de 800 metros do trecho e já está em processo e fase final de licitação para dar ordem de serviço. Então é pegar uma carona em um projeto que já solucionou porque buscou uma rota alternativa que permitisse que o ICMBio e a Petrobras tirassem os seus óbices à construção da área. Isso é o que a gente chama costumeiramente de engenheiro de obra pronta; aquele que tem conhecimento que a solução já está está resolvida e diz que resolveu em função da reivindicação dele. Não foi não. Foi em função de um trabalho extenso, de um estudo importante que criou a rota alternativa”, enfatiza.

Foto internas: Jadison Simões

Por Aldaci de Souza