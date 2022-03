Funasa E UFS assinam termo para elaboração de projetos

Com o objetivo de elaborar projetos de engenharia, através de assessoria técnica aos municípios, a Funasa e UFS/SE (Universidade Federal de Sergipe), assinaram, 28/03, o Termo de Execução Descentralizada (TED), que visa agilizar o processo de formalização e execução de convênios para obras de saneamento básico: Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

O TED, financiado com recursos da Funasa, contemplará os municípios de Feira Nova, convênio nº 0935/2020, com obra de sistema de abastecimento de água, e o município de Nossa Senhora de Lourdes, convenio nº 0796/2020, com sistema de esgotamento sanitário, ambas viabilizadas por emenda parlamentar do deputado federal Fabio Mitidieri (PSD-SE).

O superintendente estadual da Funasa em Sergipe, Waldoilson Leite, ressaltou a importância do TED, que representa um marco para a execução de convênios de saneamento no âmbito nacional. “Nós iremos elaborar o projeto e entregar aos municípios, já aprovados pela Funasa, para que eles licitem e executem a obra. Isso vai evitar que recursos sejam devolvidos pela não aprovação ou falta de projetos, contribuindo para a otimização da execução dos convênios, disse Waldoilson.

Para o reitor da UFS/SE, Valter Joviniano, a iniciativa da Funasa em firmar um TED com a Universidade presta um relevante serviço aos municípios sergipanos e também ao mundo acadêmico. ” O trabalho de elaboração dos projetos possibilita uma maior aproximação do corpo acadêmico com a sociedade, contribuindo diretamente na transformação social e econômica dos municípios do nosso estado”.

Os técnicos da Funasa e acadêmicos da UFS iniciarão os trabalhos (coleta de informações e mapeamento geográfico), no povoado Escurial, município de Nossa Senhora de Lourdes, onde será construído um Sistema de Esgotamento Sanitário, que beneficiará mais de 500 famílias que residem às margens do São Francisco.

Para o prefeito de Feira Nova, Jean de Girino, onde será construída a obra de Sistema de Abastecimento de água, ” um projeto de engenharia para um município, que não dispõe de recursos financeiros e nem corpo técnico, representa uma grande ajuda para que a gente possa levar saneamento básico à população”.

Estavam presentes o superintendente da Funasa, Waldoilson Leite, o reitor da UFS/SE, Valter Joviniano de Santana Filho, prefeitos de Feira Nova, Jean de Gerino e Nossa Senhora de Lourdes, Laerte Gomes, o coordenador do Núcleo de Cooperação Técnica da Funasa (Nict), Luciano de França, o professor doutor da UFS, Gregório Guirado, técnicos do Nict e do Núcleo de Engenharia da UFS/SE.

Foto assessoria

Por Rafaella Santos