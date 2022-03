Gesto pode ter êxito ou tiro no pé

Diógenes Brayner – [email protected]

Formação de chapas e até mesmo federações e composições para lançamento de nomes ao Governo e Senado ainda estão muito confusas e acelera as discussões internas nos blocos e partidos para se adotar uma decisão. Até o dia 02 de abril (próximo sábado) algumas surpresas podem acontecer, embora dentro de um mesmo perfil de candidatos, apenas de filiações partidárias diferentes. As conversas rolam soltas, aparentemente numa boa, mas nos bastidores andam muito quentes e indecisas apara o pouco tempo que falta. Nomes importantes da política sergipana se mostram amedrontados com as dificuldades que encontram para integrar chapas – principalmente a federal – em razão das exigências para eleger um e dificuldades imensas para a eleição de no máximo dois.

Mas, em Sergipe, um dos comentários que incomodam é o excesso de candidatos ao Senado, para poucas chapas majoritárias. A sugestão, que não é aconselhável mas vem sendo sugerida por lideranças política expressivas, é de candidaturas avulsas de nomes para o Senado. E tem político consciente de que a saída será essa, através de composições não oficiais por parte de partidos , mesmo sabendo que o resultado final beneficia apenas um. De qualquer forma, há um excesso de pretendentes ao Senado, mesmo que não estejam na formação de chapas das composições já anunciadas e de algumas outras que estão prestes a ser oficializadas. E isso cria discussões internas em blocos que não vêem sentido em ter um candidato apoiado pelo bloco e outro não.

O MDB passa por um momento difícil em Sergipe e terá que se decidir por um bloco: o que já está ou o liderado pelo senador Rogério Carvalho (PT), candidato a governador pela legenda. Sobre isso, desde domingo, o assunto é o ex-governador Jackson Barreto, que não está satisfeito com a sua velha sigla, o MDB, e não se movimenta para segurá-la no bloco em que se encontra. Alguns emedebistas criticam a ausência de JB para ficar com a sigla e mantê-la na base aliada para fortalecer o grupo. Ele vota em Lula a presidente, mas a aliança a qual integra não fixou candidatura presidencial e a maioria dos que a integra é eleitor do ex-presidente. Nada a ver…

A viagem de Jackson Barreto a Niterói, para comemoração dos 100 anos do PCdoB não agradou aos correligionários de Sergipe, que não viram motivo para sua presença onde ocorreu a festa, porque não trouxe nada de positivo para o seu partido no Estado. A não ser que ele pretenda mesmo filiar-se ao PCdoB, integrar a federação com o PT e colocar seu nome para ser o candidato a senador de Rogério Carvalho, que disputa o Governo de Sergipe. A informação que circula no Estado é que Rogério não morre de amores por ter JB em sua chapa e nem parte dos eleitores do ex-governador o acompanha.

Se isso acontecer, pode ser um projeto exitoso ou um grandioso tiro no pé…

Povo vai sair de lama

O governador Belivaldo Chagas (PSD) esteve ontem São Domingos para dar o “ponta-pé inicial no Agreste, a um ciclo de obras de pavimentação em paralelepípedo que deve chegar a R$ 45 milhões de investimento em todo o estado”!

*** Em São Domingos, a ordem de serviço foi entre o povoado Mangabeira e a sede do município.

*** A obra tem 10.000 m² de extensão e atende a uma reivindicação de mais de 30 anos da comunidade: “o povo vai sair da lama e da poeira, ter mais qualidade de vida e valorização dos seus imóveis”.

Faz um desabafo

Belivaldo faz um desabafo: “Só sabe Deu e eu o que sofri nesse período de pandemia. Assumi um Governo quebrado, cheio de buraco nas estradas e cheio de buraco nas finanças”.

E continuou: “estou tapando os buracos das estradas, estou tampando os buracos das finanças e a folha dos funcionários está em dia”.

*** Além disso: o “13º pagando dentro do ano, quem faz aniversário recebe metade do décimo terceiro no dia”. E conclui: “já temos 500 km de rodovias recuperadas”, disse sob aplausos.

Jantar nordestino.

O governador Belivaldo Chagas (PSD) convidou ontem os 14 deputados da bancada do Governo para um jantar nordestino. Faltaram apenas dois porque estavam viajando.

*** Discutiram projetos que serão enviados à Assembleia, todos bons para o Governo e para os servidores. Um pouco sobre política, “que não faz mal a ninguém”.

Psol apoia o PT

O advogado Henri Clay (Psol) disse que o partido está conversando para composição com o PT e quer o Senado na chapa majoritária, que terá como candidato a governador o senador Rogério Carvalho.

*** As conversas estão bem encaminhadas e o nome para senador é exatamente o de Henri Clay.

*** Tem um porém: Não havendo possibilidade do Psol indicar o senador na chapa petista, o partido terá chapa majoritária em Sergipe.

Prioridade é o PTB

O deputado Fábio Henrique (PDT) diz que ainda não tem nada definido sobre mudança de partido. Temos tido muitas conversas, inclusive com o MDB, mas a minha prioridade é o PDT.

*** Para Fábio, “esse é o momento que todos conversam com todos, mas nada está decidido”.

Nos bastidores, a informação é que a direção do MDB pode passar o comando da sigla para outro grupo, tendo à frente Fábio Henrique e Rogério Carvalho no controle.

Fábio continua no MDB

O deputado Fábio Reis (MDB) disse ontem que continua no partido, mas que se até sexta-feira próxima não houver uma decisão em relação ao comando da legenda ele se filiará a outra sigla, que seria o PSD.

*** Fábio foi convidado por Gilberto Kassab (presidente Nacional do PSD), Belivaldo Chagas e Fábio Mitidieri a filiar-se ao PSD.

Jackson também não sai

Fábio Reis informou ainda que o ex-governador Jackson Barreto ficará no MDB e será candidato ao Senado. “Estamos todos juntos lutando para isso”.

*** – Jackson Barreto não pode ficar indefinido, até pelo que ele representa para o MDB. Além disso, precisa se manter no bloco aliado ao Governo e levar adiante o seu projeto de disputar o Senado.

Katarina deputada?

Chega à informação de que a vice-prefeita Katarina Feitosa (PSD) será candidata à deputada estadual pelo seu partido, nas eleições deste ano.

*** A coluna tentou confirmação com Katarina Feitosa, via telefone, mas não foi possível.

Já vai tarde

O senador Alessandro Vieira (PSDB) diz que os péssimos resultados do MEC e as denúncias de corrupção levam a um comentário curto sobre a exoneração do ministro: já vai tarde!

*** – E um registro essencial: as investigações precisam seguir, para identificar a extensão do esquema e evitar novos crimes contra a educação pública.

Machado e Valmir

O ex-deputado federal José Carlos Machado teve longa conversa com Valmir de Francisquinho (PL) no sábado e ouviu dele o pedido: “só tome qualquer decisão depois do dia 28 (seria ontem)”.

*** Valmir está em Brasília onde conversou com Valdemar Costa Neto sobre candidatura a governador.

*** Machado vai esperar o seu retorno para tomar uma posição. Ele já avisou que deixará o União Brasil.

Valmir a governador?

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) está em Brasília e conversou ontem duas vezes com o presidente nacional Valdemar da Costa Neto (PL)

*** A tendência é sua candidatura a governador do Estado, pelo menos a possibilidade está para ser batido o martelo.

*** Caso Valmir realmente dispute o Governo, é possível que tenha Eduardo Amorim como senador na chapa, dessa vez sem ser pelo PSDB.

Um giro pelas redes sociais

Ricardo Pereira – O TRF-2 extinguiu ação contra a presidenta Dilma sobre as supostas pedaladas fiscais.

O Antagonista – Interlocutores de Lula dizem que, caso eleito, ele deverá nomear Cristiano Zanin para uma das duas vagas que se abrirão no STF.

Demite ministro – Depois de dizer que colocaria a “cara no fogo” por Milton Ribeiro, Jair Bolsonaro decidiu trocar o ministro da Educação para evitar mais desgaste.

Revista Fórum – Bíblia com fotos de Milton Ribeiro e pastores acusados de lobby é distribuída em evento do MEC.

O Antagonista – Pressionados pelas pesquisas que reforçam a polarização, lideranças do MDB, do PSDB e da União Brasil prometem uma única candidatura do centro.

Mariana – Eu adoro o twitter porque em um segundo eu to lendo uma fofoca e no outro os legitimados da ação direta de inconstitucionalidade.

Eduardo Paes – Recado a juventude carioca: vocês tem até 04 de maio para ajudar a decidir o futuro do nosso país!

Ancelmo Góis – Mulheres que têm imagens íntimas divulgadas sem autorização têm sequelas como automutilação.