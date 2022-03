Governo do Estado promove profissionais da PC e Judiciária

Foram promovidos 18 profissionais a cargo de escrivães de Polícia de Terceira (3ª) Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo

O governador Belivaldo Chagas promoveu escrivães da Policia Civil e agentes da Polícia Judiciária no Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo da Administração Direta. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (28).

A ação é um reconhecimento pelos serviços prestados à sociedade e faz parte do compromisso do Governo do Estado na valorização dos profissionais que atuam na Segurança Pública do Estado de Sergipe.

Desta maneira, foram promovidos, por antiguidade, 18 escrivães de Policia Civil substituto para Escrivães de Polícia de Terceira (3ª) Classe, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo da Administração Direta.

Além disso, foram promovidos também, por antiguidade, 44 ocupantes do cargo efetivo de Agente de Polícia Judiciária Substituto, para ocuparem o cargo de Agente de Polícia Judiciária de Terceiro (3º) Classe, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo da Administração Direta.

Fonte e foto ASN