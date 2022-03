Greve dos Previdenciários quer tirar o INSS do caos

Desmonte da Previdência Social prejudica servidores e milhões de cidadãs e cidadãos brasileiros diariamente

Em frente à maior agência do INSS de Sergipe, ocorreu na manhã desta segunda-feira (28) o ato que iniciou a greve dos trabalhadores previdenciários. A denúncia da situação caótica do órgão e seus impactos para a população usuária foi o tema central do protesto.

A Agenda de Mobilização dos Previdenciários convida todos os apoiadores desta luta para um novo protesto que acontece em frente à agência do INSS do Bairro Siqueira Campos, em Aracaju, amanhã, terça-feira, dia 29 de março, às 7h da manhã.

Diretor do Sindicato dos Trabalhadores Previdenciários de Sergipe (SINDIPREV/SE), Júlio César Lopes afirma que o INSS virou um verdadeiro caos e é preciso lutar para reverter essa situação.

“Já somos cerca de 18 estados em greve nacional do INSS e outros 9 estados em mobilização. Para o primeiro dia de greve em Sergipe, a adesão da categoria foi muito boa e tende a ser ainda melhor nos próximos dias, em razão da revolta gerada a partir das injustiças e desrespeito do governo federal em relação aos problemas do órgão”, explicou Júlio César.

O dirigente sindical também destacou a importância do apoio da população no ato realizado hoje em frente à Agência Ivo do Prado. “A população ajudou a fortalecer a denúncia sobre a ausência de concurso público, a falta de servidores e a demora para a análise e conclusão dos requerimentos de benefícios de usuários que há meses, até mesmo anos, estão à espera do reconhecimento de seu direito”, afirmou Júlio César.

Para acompanhar a agenda de luta do SINDIPREV/SE, acesse as redes sociais do sindicato.

Foto assessoria

Por Iracema Corso