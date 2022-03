Igualdade de gênero: Conselheira Susana Azevedo promove reunião de trabalho com membros da Atricon

Nesta segunda-feira, 28, a conselheira Susana Azevedo, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), esteve à frente da primeira reunião virtual do Grupo de Trabalho (GT) constituído pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) com o objetivo de sugerir medidas para a promoção da igualdade de gênero no âmbito do Sistema Tribunais de Contas do Brasil.

Coordenadora do GT, a conselheira fez a abertura do encontro e logo propôs uma série de ações efetivas, a exemplo da realização de Pesquisa de Levantamento de Dados sobre a composição dos Tribunais de Contas brasileiros, retratando a representatividade feminina em cargos efetivos, comissionados e de liderança, bem como o percentual no comparativo com o grupo masculino.

“Com base nessa pesquisa, definiremos metas para o equilíbrio de gênero nos níveis de liderança, como também nas seleções para cargos, projetos e comitês, além de vinculação de recompensas ao progresso nas metas de equilíbrio de gênero”, afirmou Susana Azevedo.

Outra frente antecipada consistirá na promoção de campanha educativa para combater a violência institucional de gênero feminino, “uma pauta que deve ser constante porque cala e abala a mulher, seja por meio de brincadeiras depreciativas, seja pelo assédio moral e sexual, além da discriminação durante a gestação, amamentação e toda a maternidade”.

Ainda no início dos trabalhos, a conselheira também enfatizou o trabalho desenvolvido pela presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministra Ana Arraes, visando o aumento da participação feminina em cargos de liderança. “Foram colocadas em prática diversas ações com foco na promoção da equidade de oportunidades no ambiente de trabalho dentro do TCU e na sociedade de forma geral”, pontuou.

Ela citou como exemplo o Plano de Logística Sustentável, que elevou a participação feminina em cargos de direção de 12% para 30%: “Por meio dessa diretriz, foi possível reconhecer que o gênero feminino já se destacava em suas funções, convidando-as a participar de posições de maior poder decisório e estratégico”.

Entre os presentes virtualmente no encontro estiveram os conselheiros João Antônio da Silva Filho (TCM/SP), Naluh Maria Lima Gouveia (TCE/AC), Gilberto Jales (TCE/RN) e Soraia Thomaz Dias Victor (TCE/CE), bem como as conselheiras substitutas Milene Dias da Cunha (TCE/PA) e Angélica Fernandes (TCM/SP) e a auditora Fernanda Nunes (TCE/RS). Já o conselheiro Cláudio Terrão (TCE/MG) foi representado pelas assessoras Rachel Campos e Milena Brito.​

Foto assessoria

Por DICOM/TCE