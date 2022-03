Indicações do deputado Talysson de Valmir são aprovadas na Alese

Na manhã desta terça-feira, 28, os deputados estaduais aprovaram as Indicações nº 117, 118 e 119, na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). As proposituras, de autoria do parlamentar Talysson de Valmir (PP), solicitam a regularização e melhoria na qualidade do fornecimento de água no município de Nossa Senhora de Lourdes, Canindé de São Francisco e no povoado Lagoa Redonda, na cidade de Porto da Folha.

No documento, o deputado estadual justificou que a água é fundamental para o planeta. “Ciente da necessidade humana, a população desses municípios tem reivindicado a regularização no fornecimento de água”, enfatizou.

Proposituras

Indicação nº117 – Solicita ao Governo do Estado que viabilize a regularização e melhoria na qualidade do fornecimento de água no município de Nossa Senhora de Lourdes/SE.

Indicação nº118 – Solicita ao Governo do Estado que viabilize a regularização e melhoria na qualidade do fornecimento de água no município de Canindé de São Francisco/SE.

Indicação nº119 – Solicita ao Governo do Estado que viabilize a regularização e melhoria na qualidade do fornecimento de água no povoado de Lagoa Redonda do município de Porto da Folha/SE.

Por Kelly Monique Oliveira