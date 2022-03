Instituto Banese recebe a mais alta comenda de Mérito Cultural

A honraria foi entregue pelo prefeito Edvaldo Nogueira ao diretor-superintendente do Instituto Banese, Ézio Déda, na última sexta-feira (25)

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, concedeu ao Instituto Banese a mais alta comenda do município, a Medalha de Mérito Cultural Inácio Joaquim Barbosa. A solenidade de outorga ocorreu na noite da última sexta-feira (25), no Teatro Tobias Barreto. A honraria foi recebida pelo diretor-superintendente do Instituto Banese, Ézio Déda, que representou a equipe da instituição.

A cerimônia fez parte da programação de celebrações pelo aniversário de 167 anos da capital sergipana. Na ocasião, foram entregues a Ordem Mérito Serigy e as medalhas de Mérito Cultural para autoridades, personalidades e instituições que contribuíram para o desenvolvimento do município.

“O Instituto Banese foi criado em 2009. Ao longo desses 13 anos, construímos um trabalho sólido nas áreas de cultura e responsabilidade social, então, para nós, é gratificante sermos agraciados com a maior comenda do município, voltada especificamente para a área cultural. É sempre uma honra receber um reconhecimento desse porte”, destacou Ézio Déda.

No discurso proferido logo após a entrega das comendas, o prefeito Edvaldo Nogueira destacou a trajetória de cada um dos homenageados nos mais diversos ramos de atuação, e os avanços econômicos e sociais conquistados pelos aracajuanos, principalmente em anos tão atípicos como esses de enfrentamento à Covid-19.

“Essas medalhas celebram a vitória da vida. A pandemia nos forçou a descobrir novos jeitos de viver e encontrar soluções para problemas que nunca tínhamos imaginado. E vencemos! Ao homenagear essas pessoas, homenageamos também os heróis anônimos. Homenageamos pessoas e entidades culturais que, mesmo em meio ao longo inverno da pandemia, não deixaram a gente deixar de sonhar”, afirmou o prefeito.

