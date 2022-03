Itabaiana inicia preparação para semifinal contra Sergipe

O elenco tricolor se reapresentou na tarde desta segunda-feira (28) e iniciou a semana de preparação para a primeira partida da semifinal, contra o Sergipe.

Os titulares do último jogo fizeram treino regenerativo, enquanto que os reservas e não-relacionados treinaram normalmente. O técnico Leandro Campos realizou trabalho de dois toques em campo reduzido.

Os recém-chegados Felipe Recife e Anderson Lessa participaram do treino e já estão regularizados no BID, podendo ficar à disposição para o jogo de ida da semifinal. O Itabaiana enfrenta o Sergipe na quarta-feira (30), às 19h15, na Arena Batistão. Os ingressos estão à venda na Loja Tremendão da Serra (Rua Treze de Maio – 140, em Itabaiana).

Melhor campanha na primeira fase

Nas disputas da semifinal, o Itabaiana jogará a última partida em casa, além de ter a vantagem dos dois resultados iguais. O Tricolor da Serra finalizou a fase de grupos como o primeiro colocado do grupo A e teve a melhor campanha geral. Foram 23 pontos conquistados em sete vitórias, dois empates e uma derrota.

O Tremendão também teve a melhor defesa, com apenas quatro gols sofridos; foi o melhor visitante, com quatro vitórias e uma derrota; e o time com mais vitórias, sendo sete, empatado com o Falcon.

Fonte Duim Comunicação

foto: Comunicação/AOI