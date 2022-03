JB e o fogo amigo

Por Adiberto de Souza *

Desde que decidiu disputar uma cadeira no Senado, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) tem sido vítima do fogo amigo. Medindo as proporções, ele é mais atacado no reduto governista do que pelos adversários. Político calejado, JB já deve ter percebido que, mesmo se tiver a candidatura majoritária aprovada pelos aliados, corre o risco de ser abandonado à própria sorte durante a campanha. Talvez seja por isso que Jackson vem mexendo os pauzinhos para se garantir no palanque da oposição, caso seja descartado pela situação. Há quem diga, porém, que ao se comportar como um gato com dois sentidos, o ex-governador corre o sério risco de ficar sem o mel nem a cabaça. Como a política é dinâmica, até as convenções partidárias tudo pode acontecer com a pré-candidatura de Jackson, inclusive nadica de nada. Crendeuspai!

Barulho sem sentido

Parece que estão fazendo uma tempestade num copo d’água porque a advogada Gabriela Passos se filiou ao Progressistas para disputar uma cadeira na Câmara Federal. O barulho todo é porque a pré-candidata vem a ser irmã do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), postulante à reeleição. Ora, se ambos não são concorrentes diretos, onde está o problema? É a mesma coisa que criticar o cidadanista pelo fato de ele ser filho do ex-prefeito de Ribeirópolis, Antônio Passos (União Brasil), de quem Gabriela era secretária. Tenha dó!

Pulou fora

Pré-candidato a deputado estadual, Adriano Bandeira trocou o Republicanos pelo Podemos. O distinto, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe, discordou das filiações ao Republicanos de Carminha Pávia, Lidiane Lucena e Áurea Ribeiro. As três são, respectivamente, esposas dos prefeitos de Socorro, Padre Inaldo, de Aquidabã, Mário Lucena, e mãe do deputado federal Gustinho Ribeiro: “Não servirei de burro de carga e nem sou pagador de promessas para carregar essas três cruzes pesadonas”, desabafou Bandeira. Home vôte!

Aposentadoria

Muita gente não sabe que, mesmo sem ter uma renda, as donas de casa também podem se aposentar e receber o benefício mensal. Basta estarem inscritas no INSS e pagar as contribuições. Elas podem se inscrever na Previdência como contribuintes facultativas, desde que não exerçam outra atividade que as tornem contribuintes obrigatórias. Então, tá!

Psol e PT se estudam

Justo no dia em que assinou a ficha de filiação ao Psol, o deputado estadual Iran Barbosa já participou de uma reunião entre o seu novo partido e o PT, sua antiga legenda. As duas siglas discutem uma aliança política. Segundo Iran, foi uma “manhã de diálogos, trocas de ideias e de análises sobre os diversos cenários”. Iran garante que o Psol e o PT sabem do papel que têm a cumprir “nesta conjuntura extremamente desafiadora”. Entre outros, participaram da reunião, o pré-candidato a governador de Sergipe, Rogério Carvalho (PT) e o presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros. Ah, bom!

Chutou o pau da barraca

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) deu discurso para a oposição, caso Jackson Barreto (MDB) seja candidato ao Senado. Ao falar numa solenidade no interior, o pessedista abriu o verbo: “Assumi um governo quebrado, cheio de buracos nas estradas e nas finanças. Agora, estamos concluindo a recuperação de cerca de 500 quilômetros de rodovias. Todos sabem como elas estavam”, discursou. Belivaldo também lembrou ter recebido a folha de pessoal paga parceladamente”. Como dizem lá em Carira: quem tem um amigo desse, não precisa de inimigo. Crenduespai!

Terra para plantar

Dependesse apenas da vontade do deputado federal Bosco Costa (PL), o governo já havia concedido trechos das faixas de domínio das rodovias federais aos proprietários de lotes vizinhos. Relator da proposta na Comissão de Viação e Transportes da Câmara, o deputado sergipano explica que o objetivo da medida é permitir a implantação de lavouras de milho e feijão, desde que preservada a segurança do trânsito. Bosco alerta que caberá aos beneficiados manter bem cuidadas as faixas de domínio. Aos agricultores, resta torcer para que projeto relatado pelo deputado seja aprovado pelo Congresso. Aguardemos, portanto!

Barco do pó

Um problema mecânico em alto mar resultou na prisão de três marujos e apreensão de 1,3 tonelada de cocaína, que estava sendo transportada em um barco para o estado do Pará. O pedido de socorro dos navegantes foi ouvido por pescadores da Barra dos Coqueiros. Quando o barco avariado estava sendo rebocado, uma patrulha da Capitania dos Portos de Sergipe deu um baculejo e flagrou a carga. A Polícia Federal foi chamada, prendeu os três traficantes e apreendeu a grande quantidade de cocaína. Aqui pra nós, é pó suficiente pra endoidar a tripulação de um navio pirata durante meses. Danôsse!

A natureza agradece

O Parque dos Falcões, localizado em Itabaiana, virou Patrimônio Cultural de Sergipe. Isso foi possível graças a aprovação pela Assembleia de projeto da deputada estadual Maria Mendonça (PSDB). O empreendimento atrai turistas de várias partes do país, principalmente por causa da grande variedade de aves de rapina. Autorizado pelo Ibama, o Parque dos Falcões foi criado em 1999 por José Percílio e atua como local de proteção e acolhimento de aves de rapina em cativeiro, sendo reconhecido mundialmente. Supimpa!

Indícios de corrupção

Os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (PSDB) se manifestaram sobre a queda do ministro da Educação Milton Ribeiro. O fidalgo é acusado de abençoar corrupção praticada no MEC por dois pastores. “Milton Ribeiro é mais um ministro de Bolsonaro que deixa o governo após serem revelados indícios de corrupção”, frisou o petista. Já o tucano afirmou que “as investigações precisam seguir, para identificar a extensão do esquema e evitar novos crimes contra a educação pública”. Pé de pato, mangalô três vezes!

Viva a loucura

De um bebinho, numa bodega da periferia de Aracaju: “Na terra onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, apenas os loucos são felizes: eles tanto desmandam quanto desobedecem”. É vero!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 30 de dezembro de 1913.

* É editor do Portal Destaquenotícias