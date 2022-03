Laércio apresenta novas perspectivas para o desenvolvimento

Com o tema Perspectivas para o Desenvolvimento de Sergipe, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) ministrou uma palestra na manhã desta terça-feira, 29, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, durante o evento “Prosa da Fames: Integrar para crescer’. Laércio apresentou o cenário do gás natural no Brasil e em Sergipe, falou sobre a produção de petróleo e a situação dos Fertilizantes. O evento foi realizado pela Escola de Gestão Governador João Alves Filho, Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e Federação dos Municípios do Estado de Sergipe.

Laércio lembrou das novas perspectivas com a Lei do Gás, como a abertura total do mercado, o fim do monopólio da Petrobrás, e o reaquecimento da indústria. “Falamos sobre o futuro de Sergipe, a capacidade de desenvolvimento e a perspectiva de um novo tempo. É um tema atual, porque projeta o nosso Estado para um novo momento a partir de importantes conquistas como a Lei do Gás, que eu tive a satisfação de ser o relator na Câmara dos Deputados. Eu tenho procurado ser protagonista, partícipe dessa nova construção que Sergipe vislumbra, por suas qualidades e pelo potencial que o estado tem”, disse Laércio.

O deputado também falou sobre a importância do diálogo com os municípios. Segundo ele, após a criação de leis e projetos, é importante comunicar os benefícios para todo o Estado, e o evento da Fames foi uma excelente oportunidade para isso. “Juntos somos mais fortes. A gente tem mais capacidade de impulsionar o Estado aonde a gente quer que ele chegue, através de uma visão que precisa ser compartilhada com todos. Nesse mundo, em termos de serviço público, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Uma ideia que eu tenha, um esforço que eu promova, precisa ter uma ação de forças de pessoas”, comentou.

O presidente da Fames, Cristiano Cavalcante, parabenizou o deputado Laércio pela palestra e destacou o seu conhecimento sobre os assuntos. “Laércio enriqueceu o nosso evento com seus conhecimentos, principalmente ao mostrar as perspectivas de crescimento do nosso Estado. Ele tem um papel fundamental no desenvolvimento de Sergipe, pois foi o relator da Lei do Gás, e faz uma interlocução importante em Brasília para que os municípios e o Estado, no seu contexto geral, possam se desenvolver. Laércio também tem importância na atração investimentos e empresários que buscam investir, e gerar emprego e renda aqui em Sergipe”, salientou.

Foto assessoria

Por André Carvalho