Linda Brasil faz a defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores

Na manhã desta terça-feira, 29, aconteceu na Câmara Municipal de Aracaju, a Tribuna Livre, espaço em que o Sindicato dos Trabalhadores em Táxis de Sergipe (Sintax/SE) colocaram suas reivindicações, entre elas o Sindicato aponta o excesso de horas de trabalho, a rigidez na regulamentação das/dos taxistas e o pouco retorno financeiro. A vereadora Linda Brasil (PSOL), falou sobre a situação dos taxistas de Aracaju, e como estão sendo prejudicados por falta de um diálogo e compromisso do executivo, na oportunidade, colocou a mandata à disposição. “É importante a gente denunciar esse descaso, essa falta de compromisso com as trabalhadoras e os trabalhadores, a gente teve uma audiência pública sobre a questão da bilhetagem, que veio para melhorar o serviço, mas acabou prejudicando os profissionais. Vamos marcar com o sindicato de vocês para conversarmos, é uma forma de contribuir para que vocês tenham melhores condições de trabalho”, frisou.

Ainda na sessão, Linda em aparte da fala da vereadora Emília Corrêa (Patriota), expressou a importância da audiência sobre a mulher na política, e como o espaço foi potente. “Quando a gente fala da violência contra a mulher na política, são comportamentos que muitas vezes são velados, não são perceptíveis, são naturalizados, e para que possamos desconstruir esses comportamentos, precisamos perceber que esses comportamentos existem, e essas audiências são importantes para que possamos ouvir, repensar certas falas, brincadeiras e piadas, que coloca a mulher em situação de inferioridade”, refletiu.

Importância das quadrilhas juninas

Em aparte do professor Bittencout (PCdoB), a vereadora enfatizou a importância da valorização das quadrilhas, e relembrou que já participou das quadrilhas juninas na cidade. “Na década de 90 a Quadrilha Século XX já era uma referência no nosso estado, e depois surgiram outras que também tiveram alcance nacional, então pra mim é uma honra fazer parte da aprovação desse projeto”, reforçou.

Moções aprovadas

Foram aprovadas 4 moções de autoria de Linda Brasil, entre elas, Moção de Aplauso à Associação e Movimento Sergipano de Transexuais e Travestis (Amosertrans), na pessoa da presidenta Maluh Andrade, Moção de Aplauso à Unidas (Associação de Travestis Unidas na Luta pela Cidadania), na pessoa da presidenta Jéssica Taylor.

Também foi aprovada Moção de Aplauso à Pheterson Madson, “multiativista” negro, homem trans, homossexual, acadêmico em Direito, que luta a partir da perspectiva de vida social de um homem trans negro em uma sociedade racista. O justo título vem para reconhecer o trabalho voluntário do mesmo na TransUnides, que visa a inclusão e legitimidade das famílias Trans na sociedade, além de lutar pela valorização das pessoas que são marginalizadas, silenciadas e tornadas invisíveis na sociedade.

“Com o apoio de diversas organizações que lutam pelos direitos humanos estamos na 8ª edição da Semana de Visibilidade Trans, por causa desse evento protocolamos o ano passado um Projeto para inclusão no calendário municipal a Semana, mas não tivemos condições de discutir e trazer a importância desse evento para o município. Nosso Projeto foi reprovado, mas esse ano protocolamos o Projeto novamente, na tentativa de reprovar sem nenhuma justificativa como aconteceu. Por isso, protocolei essas moções de aplausos as organizações que realizam a Semana”, colocou.

Foto assessoria

Por Laila Thaíse Batista de Oliveira.