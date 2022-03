Major Silvio Prado assume a Secretaria da Defesa Social de Aracaju

O major Silvio Prado é o novo secretário municipal da Defesa Social e Cidadania de Aracaju. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta terça-feira, 29, após reunião com o novo secretário. Ele substitui o coronel Luís Fernando Almeida, que solicitou seu desligamento da função. Silvio, que já respondia pela coordenação geral da Defesa Civil da capital, acumulará as duas atividades.

“Silvio já faz parte da nossa equipe há bastante tempo. É um profissional excelente, desenvolve um grande trabalho na Defesa Civil. E agora passa a responder pela Secretaria da Defesa Social, função que, tenho certeza, também desempenhará com grande brilhantismo e competência. A Defesa Social é uma pasta muito importante, com projetos estratégicos para o desenvolvimento da cidade, como “Aracaju Resiliente” e “Aracaju Segura”, iniciativas com as quais ele já está familiarizado e poderá dar, ainda mais, a sua contribuição”, afirmou o prefeito.

Ao assumir o novo cargo, o major Silvio Prado reforçou seu comprometimento com a administração municipal e ressaltou que fará “uma gestão de continuidade” ao que já está sendo desenvolvido na Defesa Social de Aracaju. “Estamos em um período chuvoso e para não haver lapsos nessa transição da Defesa Civil, acumularei as duas tarefas. A responsabilidade duplica, mas aceito o convite feito pelo prefeito com muita satisfação, tendo a ciência de como já funciona a Prefeitura, de um modo geral, e como funciona a secretaria, para que o trabalho tenha o bom andamento, que já vinha tendo”, ressaltou.

O novo secretário disse ainda que fará uma gestão “com base no Planejamento Estratégico, para prosseguir com a missão de construir uma Aracaju resiliente”. “Minha missão é dar continuidade a esse trabalho integrado, que tem como base o Planejamento Estratégico. Agora vou me inteirar mais sobre os outros projetos da secretaria, como a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, o projeto Aracaju Segura, entre outros, para conhecer a fundo os detalhes, sempre com o objetivo de dar celeridade, de desburocratizar, reforçando uma característica singular da nossa gestão, que é sempre resolver com rapidez, da melhor maneira, o que precisa ser resolvido”, afirmou.

Silvio Leonardo Vieira Prado é major do Corpo de Bombeiros de Sergipe. Bacharel em Engenharia de Incêndio e Pânico e engenheiro civil, é também especialista em Segurança Pública. Foi comandante do 1º Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros de Sergipe. Chefiou a assessoria técnica de obras e serviços da mesma corporação. Foi ainda coordenador geral da Defesa Civil do município de Lagarto (SE).

