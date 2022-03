Neto Batalha confirma pré-candidatura a estadual e almeja chegar à Alese com 30 anos

Ficha limpa, sobrenome tradicional e líder da oposição em São Cristóvão. São características do vereador Neto Batalha (PP), hoje com 29 anos e com experiência de um mandato dedicado as classes de trabalhadores na quarta cidade mais antiga do Brasil.

Filho de ex-prefeito, ex-vereador e ex-deputado estadual, Neto segue um caminho parecido com o do pai. “Meu pai tem a história dele e eu quero fazer a minha. Quero chegar à Assembleia Legislativa ainda mais novo, cheio de vontade e disposição para imprimir uma política inovadora em Sergipe”, disse o parlamentar durante reunião do Partido Progressistas (PP) na última sexta-feira, 25.

A reunião do agrupamento político serviu para concretizar a formação de uma bancada forte nas eleições de outubro deste ano. “Acredito que vamos fazer de 3 a 4 deputados estaduais” O vereador Neto Batalha foi um dos nomes apresentados pelo Partido Progressistas durante o evento. Ele vai concorrer com outros nomes de peso para chegar à Assembleia Legislativa de Sergipe.

Também foi divulgado um time forte para representar Sergipe no Congresso Nacional. O presidente do PP, deputado federal Laércio Oliveira, foi confirmado para disputar uma vaga no Senado Federal. “Importante a gente compor uma chapa competitiva desde o início. “Tenho certeza que Laércio vai saber comandar e tornar o grupo ainda mais forte”, declarou Neto Batalha.

