Pleno do TRT-20 promove Antônio Francisco de Andrade a Juiz Titular da 4ª VT de Aracaju

O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-20) reuniu-se nesta segunda-feira (28), telepresencialmente, para escolha do juiz substituto a ser promovido, por merecimento, ao cargo de Juiz Titular da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju, que tornou-se vago em razão da remoção da Juíza Flávia Moreira Guimarães Pessoa para a 9ª Vara do Trabalho de Aracaju.

Feitas as considerações iniciais, o Desembargador Presidente, Fabio Túlio Correia Ribeiro, leu o seu voto, seguido dos demais Desembargadores, por ordem de antiguidade.

Ao final, computados os votos e os pontos conferidos, com base na Resolução nº 160/2010, do CNJ, a cada um dos 3 (três) concorrentes, o Desembargador Presidente proclamou o resultado, tendo o Juiz Antônio Francisco de Andrade alcançado o maior número de pontos, sendo então promovido a Juiz Titular da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.

